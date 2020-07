"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 31 juillet 2020, près de 39 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le gagnant de ce nouveau tirage Euromillions empochera près de 39 millions d'euros vendredi 31 juillet 2020. Retrouvez les résultats dès 21 heures sur cette page !

Vendredi 31 juillet 2020, près de 39 millions d'euros sont mis en jeu à l'Euromillions, l'un des jeux les plus populaires du Vieux Continent. L'Euromillions est proposé dans neuf pays parmi lesquels la France. Pour tenter votre chance de décrocher le pactole à l'issue du tirage, rien de plus simple. Il est possible de jouer chez votre buraliste préféré. Pour cela, munissez-vous d'un stylo et achetez votre bulletin d'Euromillions en croisant fort les doigts pour que la chance soit avec vous. Comme on le dit souvent, 100% des gagnants ont tenté leur chance. La grille classique coûte 2,50 €. Avec l'aide de votre stylo, cochez 5 numéros sur les 50 présents sur la grille. Ensuite, il faut sélectionner deux étoiles entre 1 et 11. Les résultats de ce nouveau tirage seront disponibles dès 21 heures sur notre page.

Il est également possible de jouer en direct de votre canapé. Connectez-vous sans plus tarder sur le site ou l'application mobile de la Française des jeux. Sur internet comme au buraliste, les règles sont les mêmes. Après validation de votre grille, un code My Millon vous sera attribué. Il permet à un seul chanceux de gager 1 million d'euros, sans même avoir besoin de trouver les autres bons numéros. Une jolie manière de passer un mois d'août bien loin des problèmes financiers que vous avez peut-être pu rencontrer en raison de la crise sanitaire.