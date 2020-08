"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 5 août 2020, 5 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Le tirage du Loto de ce mercredi 5 août 2020 fera-t-il de vous le grand gagnant de la semaine ? Réponse à 21 heures. Les résultats du Loto seront dévoilés sur cette page.

[Mis à jour le 5 août 2020 à 17h25] Difficile de savoir si le 5 portera chance davantage que le 4, le 19 ou encore le 28. Comme pour chaque tirage du Loto organisé par la Française des jeux (FDJ), le mieux est de tenter sa chance et de se laisser porter par le karma. Car si certains estiment qu'il est possible de trouver le résultat du Loto grâce aux statistiques et à de savants calculs, le Loto reste un jeu de hasard pour lequel la chance joue un grand rôle.

Les seuls points pour lesquels le doute n'existe pas sont l'heure jusqu'à laquelle il est possible de jouer, à savoir 20h15, les jours des tirages, qui sont les lundis, mercredis et samedis. Mais aussi les lieux où l'on peut tente sa chance, sur le site de la FDJ ou dans un point de vente agréé, tel qu'un bureau tabac par exemple, et enfin, le prix de la grille classique : 2,20 euros. Hormis cela, tout peut arriver. Même une victoire ! Car si vous n'empochez pas le jackpot, rien ne dit que vous ne remporterez pas quelques milliers d'euros. Outre le fait que 10 codes à 20 000 euros sont tirés au sort chaque soir parallèlement au tirage du Loto, en trouvant ne serait-ce qu'une petite partie de la combinaison, il est également possible d'empocher quelques euros, voire dizaines, centaines et, pour les plus chanceux, milliers !

Lors du précédent tirage du Loto, la FDJ avait dévoilé les résultats suivants : 23-30-42-43-48 et le N°Chance 7. Si personne n'avait trouvé le résultat du Loto dans sa globalité, une grille avait toutefois été cochée des cinq bons chiffres. Seul le N°Chance manquait à l'appel. Le ou la propriétaire de la grille avait remporté 113 490,20 euros. Certes, pas assez pour partir en pré-retraite avant l'heure, mais de quoi, tout de même, mettre un peu de beurre dans les épinards. 28 participants avaient également mis la main sur quatre des cinq chiffres ainsi que le N°Chance. Chacun a pu empocher 989,20 euros. Comme aime le dire la Française des jeux "100% des gagnants ont tenté leur chance" ! Alors, pourquoi pas vous ?