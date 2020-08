"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 18 août 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - L'intégralité des résultats de l'Euromillions est désormais en ligne ! Serez-vous le gagnant de ce nouveau tirage de l'Euromillions ? La réponse ci-dessous.

[Mis à jour le 18 août 2020 à 21h18] Ce mardi 18 août 2020, un jackpot de 95 millions d'euros était mis en jeu pour ce nouveau tirage de l'Euromillions. Êtes-vous l'heureux élu de cette journée ? Si ce tirage ne vous a pas porté chance, pas de panique, vous pouvez toujours participer aux prochains tirages, prévus tous les mardis et vendredis. Pour se faire, deux possibilités s'offrent à vous : jouer en vous rendant chez votre buraliste, ou opter pour la solution en ligne, grâce au site de la Française des jeux ou encore à l'application dédiée. Découvrez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions dans leur intégralité.

Les résultats de l'Euromillions du 18 août 2020 :

Code My Million : CC-440-6829 (Grand-Est)

6-12-17-34-42 et numéros étoiles 5 et 12

Si vous ne savez plus comment jouer, pas d'inquiétudes à avoir, les règles de l'Euromillions sont très simples. Le site de la Française des jeux les résume ainsi : pour jouer à EuroMillions – My Million, il vous suffit de cocher 7 numéros : 5 numéros sur une grille de 50 numéros et 2 étoiles sur une grille de 12 numéros. Vous remportez ensuite le jackpot si vous avez l'intégralité de la combinaison gagnante, soit les 5 numéros gagnants et les 2 étoiles. Le prix unitaire d'une grille d'Euromillions est de 2,50€.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Vous vous interrogez peut-être sur les probabilités de gagner lors d'un tirage de l'Euromillions avant de vous lancer, ou par simple curiosité. D'après le site de la Française des jeux (FDJ), si vous détenez trois bons numéros et une bonne étoile, votre gain théorique est de 11,26 €. En cochant l'option de jeu "Étoile +", vous augmentez vos gains. Par exemple, avec l'option, si vous avez trois bons numéros et une bonne étoile, votre gain théorique passe cette fois à 14,10 €. Il est également possible de remporter de belles mises, même sans toucher le jackpot de 95 millions d'euros.