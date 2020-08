"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 19 août 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du mercredi 19 août sont à découvrir sur cette page.

[Mis à jour le mercredi 19 août à 21h02] Mercredi 19 août, le Loto met en jeu 3 millions d'euros. De quoi faire sa rentrée dans de belles conditions. Si vous êtes encore en vacances, c'est l'occasion de les prolonger, pourquoi pas indéfiniment. Pour devenir multimillionnaire, il faut tenter sa chance lors de ce tirage. Découvrez sans plus tarder les résultats du tirage du Loto :

Le tirage du Loto du 19 août 2020 :

4 - 11 - 13 - 34 - 35 et Numéro chance : 1

Joker+ ® : 9 - 533 - 110

: 9 - 533 - 110 Option 2nd tirage : 3 - 32 - 33 - 39 - 49

10 codes gagnants à 20 000€ : C 3643 8658 - C 9502 7640 - D 0810 7015 - E 0373 4396 - H 3048 6982 - H 4402 9487 - J 3288 7513 - K 0615 3393 - U 6069 3827 - U 6657 8826

Pour tenter sa chance au prochain tirage, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros, les cinq premiers à choisir sur une grille de 49 numéros et un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Pour toucher le jackpot, vous devez avoir tout bon, les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Tout ça peut se faire depuis le confort de votre canapé, sur votre tablette, smartphone, ordinateur ou chez votre buraliste, si vous avez plutôt envie de prendre l'air.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Certains joueurs jouent une fois par semaine, d'autres tous les jours, certains sont des joueurs ponctuels. Et à chacun sa stratégie : jouer les mêmes numéros à chaque fois, changer à chaque grille. Dans le Finistère, fin juillet, un joueur régulier a eu un gros coup de chance. Alors qu'il jouait toujours les mêmes numéros, il s'est trompé et a mis un 18 au lieu d'un 23, comme le raconte Ouest-France. Grâce à cette erreur, il a remporté 2 millions d'euros. Parfois, la bonne stratégie n'est pas toujours celle que l'on croit.