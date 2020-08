"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 22 août 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Allez-vous devenir millionnaires ? Avez-vous choisi les bons numéros ? Les résultats du tirage du Loto du samedi 22 août sont à découvrir ci-dessous.

[Mis à jour le 22 août 2020 à 20h55] Les plages se désemplissent petit à petit, les routes sont remplies d'automobilistes, la rentrée scolaire s'approche à grands pas… Il ne reste plus qu'une semaine de vacances scolaires, mais le Loto ne prend pas de congés. Samedi 22 août, le tirage du Loto met en jeu le jackpot de 4 millions d'euros. Découvrez immédiatement les résultats :

Le tirage du Loto du samedi 22 août 2020 :

7 - 11 - 5- 32 - 33 et le N° Chance : 5 (Aucun gagnant)

Résultats option 2nd tirage : 29 - 4 - 35 - 42 - 5

Joker+ ® : Indisponible

Les 10 codes gagnants à 20 000€ : A 3971 7603 - B 9815 9117 - F 7138 2715 - H 3391 9119 - J 4764 5070 - K 9315 6552 - N 1159 7460 - Q 0828 7485 - T 4023 3185 - T 9810 3474

Pour tenter sa chance au Loto, rien de plus simple. Il suffit d'écrire six numéros. Pour les cinq premiers, le choix se fait sur une grille de 49 numéros. Enfin, un numéro chance est à cocher sur une grille de 10 numéros. Vous devez avoir tout bon pour toucher le jackpot : les 6 numéros doivent correspondre au tirage. Une grille de Loto coûte 2,20 €, auxquels vous pouvez ajouter une option 2nd tirage pour 0,80 € de plus. Quant au lieu du jeu, c'est à vous de décider. Certains optent pour leur buraliste, d'autres jouent sur leur ordinateur ou leur tablette.

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

L'heure est aux vacances et peut-être vous trouvez-vous actuellement dans une des régions françaises qui a connu le plus grand nombre de gagnants à la loterie nationale ? En effet, il semblerait bien que certaines zones soient plus propices au jackpot que d'autres, selon la Française des jeux. L'Île-de-France a ainsi vu 43 fois un grand gagnant du Loto depuis l'année 2013. Il faut toutefois noter que la densité de population y est plus importante qu'ailleurs. Une autre région a porté chance à 33 gagnants depuis 2013 et c'est l'Auvergne-Rhône-Alpes.