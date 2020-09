"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du mardi 1er septembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - La cagnotte de l'Euromollions du mardi 1er septembre 2020, d'un montant de 157 millions d'euros, a été décrochée en France. D'autres gains importants ont aussi été remportés. Voici les résultats du tirage.

[Mis à jour le 2 septembre 2020 à 11h20] Remporter plus de 150 millions d'euros en quelques secondes : c'est l'expérience faite hier soir par un chanceux, qui a validé tous les bons numéros du tirage de l'Euromillions du 1er septembre 2020. Le joueur devenu multimillionnaire va même recevoir une chèque d'un montant de 157 millions d'euros, le 3e plus gros gain jamais remporté par un Français dans l'histoire du jeu de hasard. Mais ce veinard n'est pas le seul à avoir gagné, d'autres joueurs peuvent aussi réclamer quelques jolies sommes à la Française des Jeux : 6 personnes ont décroché 153 000 euros au rang 2, 6 autres joueurs ont gagné près de 36 000 euros, 44 personnes ont remporté 1500 euros, 1006 joueurs repartent avec chèque de 123 euros.

Le tirage de l'Euromillions du 1er septembre 2020 :

4 - 8 - 10 - 33 - 46 et les numéros étoile : 8 - 11

Code My Million : IR 486 1016 (Internet)

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

L'heureux vainqueur du gros lot peut attaquer sa rentrée sereinement, les étoiles dans les yeux, la tête dans la galaxie. Il se peut en effet que ce joueur se soit enthousiasmé à la vue de ce jackpot ! Il s'agit du 71ème millionnaire depuis le début de l'année à avoir bénéficié du concours de la Française Des Jeux. Un internaute s'est, quant à lui, offert la coquette somme d'un million d'euros en ayant remporté le code My Million. Que feriez-vous à leur place ? Vous empresseriez-vous de faire votre valise ? Il n'est jamais trop tard pour concrétiser ses souhaits puisque le prochain tirage du vendredi 4 septembre met 17 millions d'euros en jeu.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour participer à ce prochain tirage de l'Euromillions, il vous faudra remplir et valider une grille de jeu. Pour cela, vous disposez de plusieurs options : en vous rendant chez votre buraliste pour acheter votre grille d'Euromillions en version papier pour la somme de 2,50 euros minimum, en jouant par Internet depuis le site de la Française des jeux, et pour les plus connectés, en cochant vos numéros directement depuis l'application mobile dédiée. Attention, la limite pour participer au tirage de l'Euromillions est fixée à 20h15. Ensuite, rendez-vous sur notre page vendredi pour découvrir les résultats du prochain tirage de l'Euromillions.