Annie Cordy : la chanteuse morte d'un arrêt cardiaque, à l'âge de 92 ans

Tata Yoyo nous a quitté. Annie Cordy a été retrouvée morte, chez elle, ce vendredi 4 septembre à l'âge de 92 ans.

Les pompiers cannois ont été appelés à son domicile pour un arrêt cardiaque. La Belge, née Léonie Cooreman le 16 juin 1928 à Laeken, est décédée ce vendredi 4 septembre 2020 à Vallauris. Sa famille l'a retrouvée à son domicile dans la soirée. "Elle a fait un malaise vers 18 heures. Les pompiers sont arrivés très vite, ont tout tenté pour la ranimer", a confié sa nièce à l'AFP. Cette parente cohabitait avec elle, dans la plus grande discrétion, dans une maison sur les hauteurs de Cannes depuis de nombreuses années.



La chanteuse aux multiples talents était interprète, meneuse de revue et actrice. Annie Cordy est rapidement devenue un véritable mythe en Belgique, dans son pays natal, mais a aussi su conquérir le cœur des Français avec des titres plus connus les uns que les autres, dont "Tata Yoyo", "La Bonne du curé", "Chaud Cacao" ou encore" Frida Oum-Papa". La populaire comédienne s'était retirée du devant de la scène et se reposait paisiblement à Cannes. Réputée pour son enthousiasme et sa spontanéité, Annie Cordy avait d'ailleurs déclaré : "Je peux très bien mourir dans mon lit. J'ai l'habitude de dire que le temps n'a pas de prise sur moi et qu'un jour, je serai morte et je ne le saurai pas. On va tous vers ça, mais autant que ce soit le plus tard possible." Heureusement, ses disques intemporels sont gravés et continuent à faire chanter petits et grands...

Les plus grands artistes lui rendent hommages

La perte de celle que l'ont surnommait "Nini la Chance" chamboule le milieu artistique.De nombreuses célébrités se sont empressées d'afficher leur peine et leur affection sur les réseaux sociaux.

Son acolyte de toujours, la meneuse de revue Line Renaud a réagi : "Annie était mon amie de toujours. J'ai tellement de souvenirs à ses côtés. Nous avons tant ri toutes les deux ! Ma peine est immense. Tu vas terriblement me manquer ma Nini", en signant "Ta Line", sur son compte Twitter.

L'animateur féru d'histoire, Stéphane Berne, y pleure son départ. "J'apprends avec une infinie tristesse et beaucoup d'émotion le décès d'Annie Cordy, une amie fidèle et attentionnée autant qu'une fée de bonne humeur, une show-girl généreuse pleine de talents."

Le chanteur Dave à quant à lui exprimé sa profonde tristesse au micro de BFMTV. "Je l'ai eue au téléphone la semaine dernière (...) quand on perd une amie, on est défait", s'est-il livré sans fard.