"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 16 septembre 2020, 2 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO - Après une très belle victoire lundi, le tirage du Loto sera-t-il aussi riche en émotions ce mercredi 16 septembre 2020 ? Réponse à l'heure des résultats…

Deux millions d'euros sont proposés ce mercredi 16 septembre 2020 par la Française des jeux (FDJ). C'est la cagnotte minimale qui peut être proposée pour un tirage du Loto. Elle est mise en jeu lorsque le tirage précédent a été gagnant et que le jackpot a été remporté. C'était le cas lundi. 10 millions d'euros étaient alors proposés. Une très belle cagnotte. Le grand gagnant du jour avait parié sur le 5, le 13, le 23, le 32, le 49 et le N°Chance 2. Des chiffres qui pourront peut-être vous inspirer pour trouver le résultat du Loto de ce mercredi. Comme lors de chaque tirage, il est possible de tenter sa chance jusqu'à 20h15. Les résultats seront dévoilés sur les coups de 21 heures sur cette page.

Rassurez-vous, vous n'avez pas forcément besoin de trouver toute la combinaison gagnante du Loto pour gagner un petit quelque chose lors du tirage. Si vous parvenez à mettre la main sur un chiffre et le N°Chance ou juste le N°Chance, sachez que vous pouvez vous faire rembourser votre grille. Avec seulement 10 N°Chance possible, vous avez donc une chance sur 10 de pariez gratuitement puisque qu'en cas de victoire, le gain est estimé à 2,20 euros, soit pile le montant de la grille classique, composée donc de cinq chiffres et un N°Chance. Plus vous trouvez de chiffres, plus le gain augmente. Lundi, en ayant découvert les cinq chiffres mais pas le N°Chance, trois grilles ont permis à leurs propriétaires d'empocher la coquette somme de 59 045,80 euros, chacun !