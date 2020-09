Cas contact Covid : définition, quand le devient-on ? Le point

Délai d'incubation, test antigénique, cas contact… Un nouveau lexique est apparu depuis le début de la pandémie de coronavirus. Il n'est pas forcément évident de s'y retrouver. Voici un article explicatif sur la notion de cas contact.

Un "cas contact" est un individu qui a été en relation avec une personne positive au Covid-19 pendant un certain temps. Cela implique que marcher dans la rue près de cas positifs pendant quelques secondes ne fait pas de vous un cas contact. Les gestes barrières et les accessoires hygiéniques de protection comme les masques limitent au maximum la transmission du virus dans ces conditions. La situation de cas contact la plus probable est évidemment lorsque l'un de vos proches, qu'il soit un ami, un membre de votre famille ou encore un collègue, est testé positif. Vous avez plus de "chances" de le devenir si vous vivez avec une personne atteinte du Covid-19.

Autre point primordial, les espaces confinés autre que votre domicile. Les magasins, les entreprises, les restaurants, ou les voitures par exemple, appartiennent à cette catégorie. Si vous étiez en compagnie d'un individu malade pendant une durée d'au moins quinze minutes, dans un lieu fermé, il est probable que vous soyez devenu un cas contact. Cela peut être évité évidemment avec le respect des gestes barrières, le port du masque et idéalement de la visière en plus, même si cette dernière ne se substitue pas au masque. Si vous êtes un élève, un parent ou un professeur, vous pensez certainement à l'école. Dans cet espace confiné, il faut faire très attention pour ne pas devenir un cas contact. Une nouvelle fois, le masque est une bonne protection. Si vous êtes devenu un cas contact, il est fortement recommandé de se faire dépister, et de vous isoler durant sept jours (lire ici).