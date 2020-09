"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 23 septembre 2020"

RÉSULTATS LOTO - Le tirage du Loto fera-t-il de vous un millionnaire ce mercredi 23 septembre 2020 ? Réponse à l'heure des résultats…

[Mis à jour le 23 septembre 2020 à 18h51] Quatre millions d'euros sont proposés ce mercredi 23 septembre 2020 par la Française des jeux (FDJ). Comme chaque lundi, mercredi et samedi, le tirage du Loto aura lieu sous les coups de 21 heures. Vous avez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Moyennant 2,20 euros, le prix d'une grille classique, soit cinq chiffres et un N°Chance, vous pourriez intégrer d'ici la fin de soirée le club très sélect des millionnaires. Mais pour cela, le mieux est encore de tenter sa chance, alors foncez ! Il est possible de jouer en vous rendant dans le point de vente agréé par la FDJ le plus proche, souvent un bureau de tabac, mais également en allant directement à la source, sur le site de la Française des jeux. Quant à la combinaison gagnante, faites-vous confiance pour trouver le résultat du Loto !

Si découvrir les résultats est beaucoup plus "facile" au Loto qu'à l'Euromillions, avec une chance sur 19 millions au Loto contre une sur 139 millions à l'Euromillions, les jackpots sont beaucoup moins impressionnants. Et c'est d'autant plus le cas cette semaine. Alors que quatre millions d'euros sont proposés pour ce tirage du Loto, dans deux jours, la Française des jeux et ses acolytes européens proposeront pas moins de… 130 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions. Autant vous dire que ce tirage de mercredi n'est qu'une petite mise en bouche de ce qui vous attend vendredi !

En temps normal, les cagnottes ne sont pas aussi élevées à l'Euromillions, mais vendredi, comme cela arrive plusieurs fois dans l'année, un méga jackpot sera mis en jeu. Il n'est pas le résultat d'une cagnotte qui n'aurait pas trouvé preneur depuis plusieurs semaines, et aurait grossi entre chaque tirage, mais bien le fruit d'une opération spéciale de la FDJ. 130 millions d'euros sont ainsi mis d'un seul coup sur la table, de quoi motiver les habitués, mais aussi les joueurs ponctuels, c'est certain. Bon à savoir, il est d'ores et déjà possible de jouer pour le tirage de l'Euromillions de vendredi. Pour ceux qui voudraient tenter leur chance dans les prochains jours, sachez que vous avez jusqu'à vendredi 20 heures pour le faire.