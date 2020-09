"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 26 septembre 2020 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - Êtes-vous l'heureux gagnant du tirage du Loto de ce samedi 26 septembre 2020 ? Les résultats sont en ligne.

[Mis à jour le samedi 26 septembre 2020 à 21h02] Vous avez toujours rêvé de devenir millionnaire ? Le tirage du Loto de ce samedi 26 septembre 2020 vous offrait cette opportunité, à condition d'avoir le flair… Pas moins de cinq millions d'euros étaient proposés par la Française des jeux (FDJ) aujourd'hui. Les résultats du jour ont été dévoilés et sont disponibles ci-dessous. Si vous souhaitez participer au prochain tirage, c'est très simple. Vous pouvez vous rendre chez votre buraliste ou sur le site de la Française des jeux, et vous procurer une grille - cinq chiffres et un N° Chance - au prix de 2,20 euros. Vous n'aurez plus qu'à suivre votre instinct pour cocher les cases.

Le tirage du Loto du samedi 26 septembre 2020 :

4-31-49-8-39 et numéro chance 9 (pas de gagnant)

Option second tirage : 14-38-11-15-32

Dix codes gagnants : B 7162 1609 - B 8337 4539 - F 0850 9093 - F 0850 9093 - G 8065 3877 - H 0396 0953 - Q 8122 8013 - T 3748 4396 - U 7430 2396 - V 9559 0608

Joker+® 5 253 359

Trouver la bonne combinaison n'est pas la seule façon de sortir gagnant du tirage du Loto. Vous avez également la possibilité de deviner un chiffre et le N° Chance, ou juste le N° Chance, et ainsi vous faire rembourser votre grille. Il existe 10 N° Chance, et si vous tombez sur le bon, le gain estimé est de 2,20 euros, ce qui correspond au montant de la grille classique. D'après France Soir, un joueur a une chance sur 19 068 840 de gagner le pactole. Toutefois, quelques astuces peuvent vous aider à y parvenir la prochaine fuois : puisque 70% des tirages du Loto sont composés de chiffres pairs et impairs. Comme le suggèrent nos confrères, il est donc sans doute intéressant de miser sur deux impairs et trois pairs, ou bien l'inverse.