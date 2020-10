Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 24 octobre 2020, 9 millions d'euros en jeu

RESULTATS LOTO - Allez-vous remplir une grille de Loto pour essayer de remporter le jackpot de 9 millions d'euros du samedi 24 octobre 2020 ? Il ne reste que quelques heures avant de découvrir les résultats sur cette page.

Samedi 24 octobre 2020 est le premier jour de couvre-feu nocturne pour 38 nouveaux départements, instauré pour ralentir la progression de l'épidémie du coronavirus. Pour se remonter le moral, rien de mieux qu'un beau jackpot de 9 millions d'euros. C'est ce que propose le tirage du Loto du jour. Si être millionnaire ne vous donnera pas de dérogation pour ce couvre-feu, une telle somme peut vous rendre la vie plus agréable. Vous pourriez ainsi arroser vos dîners du vin le plus cher du monde, celui du domaine de la Romanée-Conti, à plus de 100 000 euros la bouteille et grignoter depuis le confort de votre canapé quelques cuillères du meilleur caviar, le Beluga, qui se vend autour de 3 000 euros le kilo. Pour savoir si vous pourrez bientôt vous offrir ce train de vie, les résultats du tirage du Loto seront affichés sur cette page en début de soirée.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Depuis sa création en 1976, le Loto a rendu plusieurs personnes millionnaires, mais certaines ont eu plus de chance que d'autres. Tous les jackpots ne se valent pas. En novembre 2019, un joueur occasionnel a ainsi gagné 21 millions d'euros et est entré à la cinquième place des plus gros gains de l'histoire de la loterie, ex-aequo avec un couple de Montpelliérains qui tentaient leur chance depuis plus de quinze ans. À la première place du classement, on trouve un joueur du Val-d'Oise et ses 24 millions d'euros, remportés en juin 2011.