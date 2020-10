"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 27 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Êtes-vous l'heureux gagnant du jackpot du tirage de l'Euromillions de ce mardi 27 octobre 2020 ? La somme mise en jeu était de 87 millions d'euros. Découvrez l'intgralité des résultats sur cette page.

[Mis à jour le 27 octobre 2020 à 21h35] La chance vous sourit peut-être aujourd'hui ! Ce mardi 27 octobre 2020, la Française des jeux (FDJ) vous proposait de remporter une jolie somme, à savoir : 87 millions d'euros. Une belle occasion de remplir votre compte en banque, à condition de trouver la combinaison gagnante. Pour savoir si vous avez choisi les bons numéros sur votre grille, voici l'intégralité des résultats ci-dessous.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 27 octobre 2020 :

13 -15-28-32-44 et les numéros étoile : 3-12

Code MyMillion : QA 581 7004 (gagnant en Île-de-France)

Si vous souhaitez tenter votre chance pour le prochain tirage, n'hésitez pas à pousser la porte d'un bureau de tabac, pour acheter une grille d'Euromillions au prix de 2,50 euros. Si vous n'avez pas le temps de vous octroyer ce moment dans la journée, vous avez également la possibilité de le faire en ligne. Sur le site Internet de la Française des jeux, vous pouvez jouer au tirage de l'Euromillions. Peu importe que votre bulletin soit en version papier ou en version numérique, vous aurez autant de chance de remporter la somme mise en jeu. Alors, suivez votre instinct !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Selon une enquête menée en février 2018 par l'équipe d'Andrew Jebb, de l'université Purdue aux États-Unis, le niveau de vie et le bien-être émotionnel seraient proportionnels aux revenus. D'après les sondés répartis dans 164 pays différents, ils auraient besoin de plus de 76 000 euros par an pour avoir un niveau de vie satisfisant, et des revenus annuels supérieurs à 48 000 euros pour atteindre un bien-être émotionnel optimal. Alors, si l'on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, il semble y contribuer...