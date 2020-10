"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 28 octobre 2020, 11 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – Peut-être allez-vous devenir multimillionnaire ! Ce mercredi 28 octobre 2020, le tirage du Loto est de 11 millions d'euros. Suivez les résultats en direct sur cette page.

Est-ce votre jour de chance ? Ce mercredi 28 octobre 2020, la Française des jeux (FDJ) met une somme très alléchante en jeu, à savoir : 11 millions d'euros. Pour espérer la remporter, n'hésitez pas à participer au tirage du Loto, si vous ne l'avez pas encore fait - vous avez jusqu'à 20h15 pour jouer. Ensuite, les résultats seront dévoilés sur cette page aux alentours de 20h30, alors, restez attentif. Et puis, si la chance ne vous sourit pas cette fois-ci, d'autres tirages vous attendent, chaque lundi, mercredi et samedi.



Pour les débutants, ou ceux qui n'ont pas tenté leur chance depuis longtemps, voici un petit rappel des règles, qui pourrait vous permettre de devenir richissime : procurez-vous une grille dans un bureau de tabac ou sur le site de la Française des jeux, cochez six numéros (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Vous pouvez également gagner un jackpot d'au moins 100 000 euros, grâce au second tirage.