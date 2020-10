"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 31 octobre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - 12 millions d'euros étaient promis samedi 31 octobre 2020 à qui trouverait les résultats du Loto. L'heure du tirage venue, il semble que personne n'ait eu assez de chance, mais peut-être avez-vous tout de même trouvé une partie de la combinaison ?

[Mis à jour le 31 octobre 2020 à 21h03] Bonne ou mauvaise nouvelle ? Il n'y a pas eu de grand vainqueur samedi 31 octobre 2020. Le résultat du tirage du Loto de la Française des jeux (FDJ) n'a collé avec aucune grille validée. Une mauvaise nouvelle quand on sait que 12 millions d'euros étaient en jeu. Mais comme lors de chaque tirage du Loto resté sans gagnant, la cagnotte va être remise en jeu lundi avec un million d'euros de plus, soit 13 millions d'euros en tout. Un jackpot digne d'un vendredi 13 ! Retrouvez sans plus attendre tous les résultats du jour.

Le tirage du Loto du 31 octobre 2020

9-13-22-28-35 et le N°Chance 5

Joker+® 9 673 357

Le 2nd tirage : 20-31-35-40-49

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : E 4555 1983 - G 7821 6301 - I 0328 4688 - L 7763 3988 - N 4567 5221 - N 6116 8624 - O 3715 1900 - T 8111 6606 - V 2400 3525 - V 4029 8860

Selon une étude réalisée par Odoxa pour le compte du groupe d'assurance Aviva, avant l'annonce du reconfinement, quatre fois plus de Français affirmaient vouloir davantage économiser si jamais un nouveau confinement était mis en place. Si vous faites partie de ceux-là, cette information devrait vous intéresser. Vendredi 13 novembre 2020, pas moins de 13 millions d'euros seront proposés à l'occasion d'un tirage du Loto exceptionnel.

Comme pour chaque tirage du Loto, chacun est libre de tenter sa chance. Mais pour trouver le résultat du jour, encore faut-il valider sa grille en temps et en heure. Moyennant 2,20 euros, prix de la grille classique, les joueurs sont invités à enregistrer leur pari avant 20h15, le jour J. Au-delà, la grille déjà achetée n'est pas perdue, néanmoins, pas sûr qu'elle permette de remporter le même jackpot au tour suivant. En effet, si lundi soir quelqu'un parvient à trouver les résultats du Loto, les compteurs seront remis à zéro, ou plutôt à deux millions d'euros mercredi prochain, lors du tirage suivant.