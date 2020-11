"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 2 novembre 2020 en direct"

RESULTATS LOTO – Il n'est pas encore trop tard pour participer à ce tirage du Loto du lundi 2 novembre 2020. Les bons résultats du Loto seront-ils sur votre grille ?

[Mis à jour le 2 novembre 2020 à 19h01] Qui dit nouvelle semaine, dit nouvelles cagnottes mises en jeu par le Loto. En ce début de semaine, ce ne sont d'ailleurs pas moins de 13 millions d'euros qui s'affichent au compteur pour ce tirage du Loto du lundi 2 novembre 2020. La somme vous fait envie ? Alors, connectez-vous sans attendre au site officiel de la Française des jeux ou validez votre grille de Loto directement depuis votre smartphone via l'application dédiée. Attention, vous ne pourrez tenter de trouver les bons résultats du Loto que jusqu'à 20h15 !

Si vous participez pour la première fois à un tirage du Loto, voici les règles pour remplir votre grille. Vous devez d'abord cocher cinq numéros entre 1 et 49, puis un numéro Chance entre 1 et 10. Pour pimenter un peu le jeu et vous rapprocher un peu plus des bons résultats du Loto, vous pouvez aussi choisir de sélectionner l'option second tirage, qui vous permet de rejouer vos numéros, hors numéro chance, pour seulement 80 centimes de plus. Tentant, non ? D'autres options sont également disponibles pour valider votre grille de Loto, notamment l'option Flash, qui choisit les numéros à votre place.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

N'oubliez pas enfin qu'à chaque tirage du Loto, 10 codes gagnants sont tirés au sort. Ils permettent à celles et ceux qui ont l'un de ces codes de remporter 20 000 €. Une chance de plus, donc, de gagner, même sans trouver les bons résultats du Loto. Il y a toujours une bonne raison de jouer au Loto ! Notamment si vous projetez en ces temps de confinement de faire des travaux dans votre logement, ou si vous comptez mettre de côté pour réaliser un beau projet plus tard, achat de maison, mariage ou encore lancer votre société !