"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 21 novembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO - Nouveau tirage du Loto ce samedi 21 novembre 2020. Êtes-vous parvenu à mettre la main sur l'ensemble des résultats du jour ? Découvrez sans plus attendre la réponse...

[Mis à jour le 21 novembre 2020 à 20h56] La Française des jeux proposait ce samedi 21 novembre 2020 une cagnotte de quatre millions d'euros. Une aubaine alors que le Black Friday se profile. Cependant, il semble que personne soit parvenu à remporter le jackpot. Toutefois, peut-être êtes-vous l'un des deux chanceux à avoir trouvé tous les résultats du Loto à l'exception du N°Chance ? Deux grilles ont en effet été désignées gagnantes du rang 2. Leurs propriétaires remportent ainsi 122 757,80 euros. Le résultat du Loto est disponible ci-dessous. Prochain tirage ? Lundi 23 novembre. Cinq millions d'euros seront alors en jeu.

Le tirage du Loto du 21 novembre 2020

5-17-44-46-49 et le N°Chance 4

Joker+ ® 5 496 500

5 496 500 Résultats Option 2nd tirage : 3-9-18-25-48

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 4234 0742 - A 5542 6546 - A 8827 9651 - B 8795 8876 - E 8604 5273 - G 4168 7997 - L 8532 6069 - O 3934 5876 - Q 1590 3021 - V 2870 4667

En attendant, petit rappel des règles du Loto pour ceux qui souhaiteraient se laisser tenter. Il s'agit d'une loterie qui ne concerne que la France et aucun autre pays européen comme cela est le cas pour l'Euromillions par exemple. Le jackpot minimal qui peut être mis en jeu est de deux millions d'euros. Si personne ne remporte le gros lot, celui-ci est remis en jeu au tirage suivant, avec un million d'euros supplémentaire. Contrairement à l'Euromillions, pas de cagnotte plafond, le jackpot peut officiellement grossir jusqu'à l'infini. Dans les faits, il n'a jamais dépassé les 24 millions d'euros. Ce jour-là, le 6 juin 2011, c'est un joueur ayant tenté sa chance à Sarcelles, dans le Val-d'Oise, qui avait empoché le pactole. Quoi qu'il en soit, vous avez jusqu'à 20h15 lundi pour valider votre pari. Moyennant 2,20 euros la grille de base, vous devez cocher cinq chiffres, parmi une sélection allant de 1 à 49, et désigner un N°Chance entre les 10 proposés.

143 millions d'euros en jeu mardi !

Mardi s'annonce déjà comme une journée riche en émotion. Outre la nouvelle prise de parole d'Emmanuel Macron, qui devrait en dire plus sur la fin du confinement et les règles à suivre pour les fêtes de fin d'année, la Française des jeux et ses homologues européens proposeront un jackpot de... 143 millions d'euros pour le tirage de l'Euromillions. Pour les plus impatients, sachez qu'il est possible de jouer dès maintenant. Une, deux, trois... Et même 10 combinaisons, il n'y a aucune limite pour ceux qui souhaiteraient multiplier leur chance d'empocher la mise, si ce n'est peut-être le coût des grilles. Avis aux amateurs de belles cagnottes !