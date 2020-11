"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 novembre 2020, 8 millions d'euros en jeu [EN LIGNE]"

RESULTATS LOTO – La Française des jeux (FDJ) vous proposait un tirage de 8 millions d'euros ce lundi 30 novembre 2020. Les résultats sont à découvrir sur cette page.

[Mis à jour le 30 novembre 2020 à 21h01] Le tirage du Loto pourrait vous redonner du baume au cœur. En effet, c'était encore une belle cagnotte qui était mise en jeu ce lundi 30 novembre 2020. Avec le tirage du Loto, la Française des jeux (FDJ) vous permettait de remporter 8 millions d'euros, à condition de trouver la combinaison gagnante. Si les temps sont durs en cette période marquée par le Covid-19, ce pactole aurait pu changer votre vie et augmenter votre pouvoir d'achat de manière conséquente. Pour tenter votre chance, il vous suffisait de participer au tirage avant 20h15. Les résultats ont été dévoilés et sont à découvrir ci-dessous.

Le tirage du Loto du 30 novembre 2020 :

28-9-26 -29-18 et le numéro chance 3

Second tirage : 15-10-41-17-47

Joker+® 2 046 757

Les 10 codes gagnants : A 0075 3231 - B 6815 0492 - D 4510 4377 - G 9857 2699 - H 1034 3868 - K 7326 8473 - M 4300 8407 - Q 8271 3742 - T 4103 0880 - T 4234 620

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal, si vous souhaitez participer au prochain tirage. Alors voici les règles, qui sont très simples : rendez-vous chez le buraliste pour vous procurer une grille, ou bien connectez-vous sur le site de la Française des jeux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cocher six numéros de votre choix (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Faites confiance à votre instinct et lancez-vous !

En attendant de découvrir les résultats du prochain tirage du Loto, vous pouvez toujours rêver un peu, et imaginer ce que vous feriez avec des millions d'euros. Pour avoir une idée, sachez que 8 millions d'euros correspondent à 6 666 smics net. De quoi économiser pendant des années, placer votre argent ou le dépenser à votre guise. Rénover votre logement ou faire construire une maison, vous offrir une belle voiture de luxe… et pourquoi pas voyager à l'autre bout du globe quand la crise sanitaire se sera calmée ?