"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 30 novembre 2020, 8 millions d'euros en jeu"

RESULTATS LOTO – La Française des jeux (FDJ) vous propose un tirage de 8 millions d'euros ce lundi 30 novembre 2020. Les résultats seront dévoilés sur cette page vers 20h30.

Le tirage du Loto pourrait vous redonner du baume au cœur. En effet, c'est encore une belle cagnotte qui est mise en jeu ce lundi 30 novembre 2020. Avec le tirage du Loto, la Française des jeux (FDJ) vous permet de remporter 8 millions d'euros, à condition de trouver la combinaison gagnante. Si les temps sont durs en cette période marquée par le Covid-19, ce pactole pourrait changer votre vie et augmenter votre pouvoir d'achat de manière conséquente. Pour tenter votre chance, il vous suffit de participer au tirage avant 20h15. Ensuite, vous pourrez suivre les résultats en direct sur cette page, aux alentours de 20h30.

Si de nombreux joueurs sont habitués aux tirages du Loto, c'est peut-être votre première fois. À moins que vous ayez participé il y a longtemps. Dans tous les cas, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. Alors voici les règles, qui sont très simples : rendez-vous chez le buraliste pour vous procurer une grille, ou bien connectez-vous sur le site de la Française des jeux. Ensuite, vous n'avez plus qu'à cocher six numéros de votre choix (5 sur une grille de 49 et 1 numéro chance sur une grille de 10). Faites confiance à votre instinct et lancez-vous !