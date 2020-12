Euromillions (FDJ) : à quelle heure connaîtra-t-on le résultat du tirage exceptionnel ce vendredi 4 décembre 2020 ?

RÉSULTATS EUROMILLIONS. Plus que quelques heures pour découvrir si le tirage de l'Euromillions a été remporté ce vendredi. A la clé : 200 millions d'euros, une somme record dans l'histoire de la loterie européenne. Retrouvez les résultats de ce tirage hors normes vers 21h15, sur cette page.

Le moment tant attendu se rapproche. Ce vendredi 4 décembre vers 21h15, le tirage de l'Euromillions dévoilera si un gagnant a remporté le tirage exceptionnel mis en jeu : 200 millions d'euros, une somme record dans l'histoire de la loterie européenne. Lors du tirage précédent de mardi, aucun heureux élu n'est parvenu à trouver les cinq bons numéros et les deux bonnes étoiles pour rafler le pactole. Si la situation se reproduisait ce soir, la somme augmenterait de nouveau de 10 millions d'euros supplémentaires à chaque prochain tirage pour atteindre, enfin, la coquette somme de 250 millions d'euros, soit un quart de milliard. En effet, depuis le mois de février, les gains de l'Euromillions peuvent atteindre 250 millions d'euros : cela fait suite à une modification de son règlement, qui imposait auparavant un plafond de 190 millions d'euros… ce qui reste quand même considérable !

D'après le dicton, 100 % des gagnants de l'Euromillions ont tenté leur chance. S'il vous prend l'envie de jouer le hasard, il vous suffit de pousser la porte du buraliste le plus proche de chez vous (dans le respect des normes sanitaires) et de vous procurer une grille à 2,50 euros. Vous pouvez également vous rendre sur le site de la Française des jeux pour renseigner vos numéros porte-bonheur. D'après les dernières statistiques de la Française des jeux, certains numéros ont l'air de ressortir plus souvent que d'autres dans les tirages de l'Euromillions, dont les numéros 5, 11, 15, 16 et 19. Evitez les numéros 13, 18, 22, 26, 31 et 48, qui ne sortiraient que très rarement.

Que pourriez-vous bien vous offrir avec une telle somme ? Bien qu'il soit démentiel, le pactole de l'Euromillions ne vous permettra pas d'acquérir l'appartement le plus cher du monde, un penthouse à Monaco, estimé à 300 million d'euros. Mais il vous reste quand même pas mal d'idées, à commencer par la jolie maison de Madonna, en plein coeur de Manhattan, pour la coquette somme de 40 millions d'euros, ou le jet privé de Neymar, la star du Paris-Saint-Germain, estimé à 10 millions d'euros.

Devenir millionnaire n'est pas un long fleuve tranquille

Bien que les probabilités de remporter la mise soient particulièrement faibles, gagner de telles sommes à l'Euromillions transforme la vie des gagnants… et pas toujours dans le bon sens. Devenir millionnaire peut entraîner des chamboulements dans votre entourage proche ou votre carrière professionnelle. Pour autant, il n'est pas nécessaire d'atteindre de tels niveaux de gains pour bénéficier d'un accompagnement de la part de la Française des jeux. Au programme de grands gagnants de l'Euromillions : un soutien psychologique et des séances de coaching pour préparer au mieux sa nouvelle vie. La Française des jeux garde bien sûr le secret sur l'identité du (voire des gagnants), pour préserver la tranquillité des heureux vainqueurs.