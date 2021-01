"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 26 janvier 2021, en direct"

RESULTATS EUROMILLIONS - 17 millions d'euros sont mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions, ce mardi 26 janvier 2021. Serez-vous l'heureux gagnant ?

[Mis à jour le mardi 26 janvier 2021 à 19h02] Une nouvelle opportunité s'offre à vous ! C'est un jackpot de 17 millions d'euros qui est proposé par la Française des jeux (FDJ), pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 26 janvier 2021. En cette période anxiogène, cette somme pourrait vous permettre de démarrer l'année sur une très bonne note, et vous faire plaisir. Un mois après Noël, et en pleine période de soldes, ce joli pactole serait aussi l'occasion de gâter une nouvelle fois vos proches. Pour savoir si vous avez sélectionné les bons numéros sur votre grille, retrouvez l'intégralité des résultats vers 21h30, sur notre page. Le code MyMillion, lui, sera dévoilé aux alentours de 21 heures. Alors, tentez votre chance !

Si vous souhaitez participer au tirage de l'Euromillions, il vous suffit de pousser la porte d'un bureau de tabac pour vous procurer une grille d'une valeur de 2,50 euros. Dans ce contexte particulier où l'épidémie de Covid-19 continue de circuler activement, vous préférez peut-être rester tranquillement chez vous. Ce n'est pas un problème puisque vous avez également la possibilité de jouer en ligne, sur le site Internet de la Française des jeux. Que votre bulletin soit en version papier ou en version numérique, vous aurez autant de chance de gagner. Il n'y a plus qu'à faire confiance à votre flair !

En attendant de connaître les résultats de ce tirage de l'Euromillions, vous pouvez toujours imaginer ce que vous feriez si vous deveniez multimillionnaire ! Avec 17 millions d'euros, vous pourriez par exemple investir dans plus de 12 châteaux en France. D'après RTL, les prix varient entre 800 000 et 2 millions d'euros. Cette somme représente aussi plus de 13 800 smics nets mensuels. De quoi en profiter pleinement !