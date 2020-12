"Euromillions : où a été remporté le jackpot de 200 millions d'euros ? Résultat du tirage"

RÉSULTATS EUROMILLIONS – Le tirage tant attendu de l'Euromillions a rendu ses résultats ce vendredi 11 décembre : les 200 millions d'euros mis en jeu ont été empochés par un Français. C'est la somme la plus importante jamais remportée dans l'histoire de la loterie européenne.

[Mis à jour le samedi 10 décembre 2020 à 15h03] C'est un tirage record qui s'est déroulé ce vendredi 10 décembre, la Française des jeux mettait en jeu 200 millions d'euros, une cagnotte exceptionnelle dans l'histoire de la loterie européenne. Et c'est un Français qui a remporté la mise tant convoitée ! Il est le seul gagnant à avoir découvert la combinaison magique, dont vous trouverez les numéros et les étoiles ci-dessous. Dans les rangs inférieurs, 12 gagnants ont tout de même empoché 2,3 millions d'euros en trouvant cinq bons chiffres et une étoile, une jolie somme pour aborder la fin d'année sous de meilleurs auspices. Côté MyMillion, un Français a également gagné la somme d'un million d'euros en étant tiré au sort. Mardi prochain, le jackpot va donc retomber à 17 millions d'euros et, peut-être, atteindre à nouveau des sommets ! Le plafond sera alors de 210 millions d'euros... à moins qu'un nouveau vainqueur ne se présente avant.

Le tirage de l'Euromillions du 11 décembre 2020 :

6-9-13-24-41 et les numéros étoile : 3-12

Code MyMillion : OR 273 6030 (France)

Pour jouer en quelques clics ou de stylos, cochez cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles entre 1 et 12 pouvoir espérer trouver les bons résultats de l'Euromillions. Ensuite, croisez les doigts et invoquez votre bonne étoile ! Si vous ne remportez pas le super-gain du rang 1, il vous reste la possibilité d'être (peut-être !) tiré au sort grâce au code My Million, attribué aléatoirement pour chaque grille d'Euromillions validée, et qui permet à un heureux chanceux de remporter un million d'euros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si vous n'avez pas la combinaison gagnante lors du tirage de l'Euromillions, vous pouvez peut-être trouver quelques bons numéros qui vous permettront d'empocher une belle somme. Lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 4 décembre dernier, un joueur du Puy-en-Velay est passé deux doigts – ou plutôt, à deux étoiles ! – du jackpot. "Il avait cinq bons numéros, il ne lui manquait plus que les étoiles pour toucher le gros lot ", raconte Muriel Chapuis, propriétaire gérante du bar tabac Carnot, dans le Progrès. Le quasi-gagnant a quand même encaissé un chèque de 15 425 euros.