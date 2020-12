"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 12 décembre 2020, 13 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS LOTO – Le tirage du Loto de ce samedi 12 décembre devrait attirer plus d'un parieur. La FDJ met en jeu la somme de 13 millions d'euros. Les résultats seront disponibles sur cette page vers 21 heures.

Décidément, le mois de décembre est riche en tirages records. Alors que l'Euromillions vient d'être remporté par un joueur français, qui a empoché la coquette cagnotte de 200 millions d'euros, la Française des jeux met en jeu ce samedi 12 décembre la somme de 13 millions d'euros, après onze tirages consécutifs sans gagnants. Comme le stipule le règlement, si aucune grille n'est gagnante au rang 1, la cagnotte grossit d'un million d'euros supplémentaire lors du tirage suivant. Elle pourrait donc monter à 14 millions d'euros ce mardi, si aucun gagnant ne remportait la mise. Ce pactole est d'ailleurs l'un des plus importants mis en jeu cette année 2020.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Mais qui dit cagnotte exceptionnelle dit aussi chances infimes ! Les loteries ne sont pas des jeux de " hasard " pour rien : pour remporter le jackpot du Loto, les parieurs ont une chance sur 19 millions. Cela dit, les probabilités pour remporter au moins un gain remonte à une chance sur 5,99 exactement, de quoi (au moins) rembourser la mise. Pour maximiser vos chances de décrocher quelques bons numéros, vous pouvez vous fier aux statistiques de la Française des jeux. Plusieurs boules sortent de manière régulière, dont les chiffres 7, 30, 45, 10, 29 et 26. Concernant les numéros Chance, on retrouve plus souvent les chiffres 9, 8 et 4. Inclure ces chiffres dans les grilles peut vous permettre d'augmenter un petit peu vos chances de remporter un gain. Sinon, il reste la bonne vieille méthode des dates de naissance ou des chiffres porte-bonheur, ce qui peut rendre la victoire encore plus marquante.