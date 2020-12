"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 22 décembre 2020 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Quarante et un millions d'euros. Voilà la cagnotte que promettait la FDJ pour le tirage de l'Euromillions de ce mardi 22 décembre 2020. Retrouvez sans plus attendre tous les résultats.

[Mis à jour le 22 décembre 2020 à 21h32] Avez-vous remporté le jackpot du tirage de l'Euromillions ce mardi 22 décembre 2020 ? Le résultat vient d'être dévoilé. Mais contrairement à un tirage du Loto, à l'Euromillions, on ne sait pas instantanément s'il y a eu ou non un grand gagnant. Le mieux est encore de vérifier tous ses résultats de l'Euromillions. À noter que le My Million a été remporté en Auvergne-Rhône-Alpes ce mardi.

Le tirage du Loto du 22 décembre 2020

2-10-16-42-50 et les numéros étoile 4 et 11

Et le My Million : MI 502 5000 (Auvergne-Rhône-Alpes)

Prochain rendez-vous, vendredi. Il sera possible de tenter sa chance pour ce nouveau tirage de l'Euromillions jusqu'à 20 heures et des poussières. Après cela, il faudra patienter quelques dizaines de minutes pour connaître le résultat du jour. Dans un premier temps, le My Million, ce code composé de deux lettres et sept chiffres, inscrit sur toutes les grilles vendues, permettra à l'un des joueurs du jour d'empocher la coquette somme d'un million d'euros. Il sera délivré sous les coups de 21 heures. Puis, aux alentours de 21h30, le résultat de l'Euromillions sera à son tour dévoilé. Cette fois-ci, aucune assurance qu'il y ait un vainqueur du rang 1. En revanche, si vous trouvez un ou plusieurs bons chiffres, il faudra vérifier assidûment la correspondance avec votre combinaison car il suffit parfois de quelques bons numéros pour remporter un petit gain !

Que faut-il jouer pour gagner le tirage de l'Euromillions ? Malheureusement, il n'existe aucune formule magique et la chance y est souvent pour beaucoup. Si certains préfèrent croire en leurs chiffres fétiches, d'autres s'en référeront aux statistiques. Mais pour ceux que cela pourrait inspirer, sachez que lors du dernier grand tirage de l'Euromillions gagnant, qui a vu un Français empocher le jackpot inédit de 200 millions d'euros vendredi 11 décembre, il fallait avoir parié sur le 6, le 9, le 13, le 24 et le 41, ainsi que les deux bons numéros étoile 3 et 12. À bon entendeur…