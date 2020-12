"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 29 décembre 2020 en direct [EN COURS]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Ce mardi 29 décembre 2020, le tirage de l'Euromillions promet un jackpot alléchant ! La Française des jeux (FDJ) propose un tirage de 28 millions d'euros, pour attaquer cette nouvelle année dans de meilleures conditions.

[Mis à jour le 29 décembre 2020 à 19h00] Ce mardi 29 décembre 2020, c'est un tirage pour le moins enthousiasmant qui attend les joueurs : la Française des jeux (FDJ) propose un jackpot de 28 millions d'euros, une somme rondelette qui devrait exaucer plus d'un souhait. Lors du précédent tirage, aucun parieur n'est parvenu à trouver la combinaison gagnante pour empocher les 17 millions d'euros. Qui sait si cette nouvelle cagnotte ne va pas à nouveau atteindre des sommets, comme lors du précédent record. Pour rappel, un heureux chanceux a empoché 200 millions d'euros lors du tirage du 11 décembre ! Ce joueur avait coché les numéros 6, 9, 13, 24 et 41, ainsi que les numéros étoiles 3 et 13.

Pour jouer à l'Euromillions, les règles sont simples : il vous suffit de vous rendre chez votre buraliste le plus proche et d'acheter une grille à 2,50 euros. Si vous préférez éviter de sortir, vous pouvez tout à fait vous rendre sur le site de la Française des jeux pour vous procurer une grille en ligne. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à compter sur la chance en cochant cinq numéros sur une grille de 50 numéros, puis deux numéros étoiles sur une grille de douze numéros. Le jackpot n'est attribué qu'à celui qui aura découvert cette fameuse combinaison ! Les joueurs ont jusqu'à 20h15, chaque jour de tirage, pour tenter de gagner le gros lot.

Et si vous augmentiez vos chances de gains ? Pour 1 euro de plus, les parieurs peuvent acquérir l'option Étoile+, qui permet de remporter un gain dans deux cas de figure : si vous ne remportez aucun gain mais que vous aviez inscrit une ou deux bonnes étoiles, ou si vous avez déjà gagné à l'Euromillions (hors rang 1) et que votre grille comprend une ou deux bonnes étoiles. De quoi augmenter les probabilités dans une loterie où les chances de devenir multimillionnaire sont très, très minces ! Les numéros qui sortent le plus souvent sont le 50, le 44 ou le 23. À l'inverse, les numéros à éviter sont le 47, le 22 ou encore le 46. Maintenant que vous avez en tête toutes ces infos, il ne vous reste plus qu'à tenter votre chance !