"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du 1er janvier 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Pour débuter cette nouvelle année, 42 millions d'euros étaient mis en jeu à l'occasion du tirage de l'Euromillions ! Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage du 1er janvier 2021.

[Mis à jour le 31 décembre 2021 à 21h21] Pour débuter 2021, 42 millions d'euros étaient à gagner ce vendredi 1er janvier 2021 à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Une coquette somme d'argent et de quoi oublier les difficultés et les contraintes de cette longue année 2020 marquée par l'épidémie de Covid-19. La chance est plutôt du côté des parieurs ces dernières semaines. Les Super Loto de Noël et du Nouvel An ont notamment permis à deux Isérois de remporter respectivement 19 et 13 millions d'euros. Souvenez-vous aussi de ce retraité du sud de la France, qui s'est vu remporter l'incroyable jackpot de 200 millions d'euros lors du tirage de l'Euromillions le 11 décembre dernier ! Alors, quels numéros fallait-il jouer ce soir ? Retrouvez sans plus attendre les résultats de l'Euromillions.

Le résultat du tirage de l'Euromillions du 1er janvier :

16-28-32-44-48 et les numéros étoile 1-9

code My Million : UA 000 7122 (DOM-TOM)

À l'inverse du tirage du Loto réservé aux résidents Français, l'Euromillions est un jeu de hasard transfrontalier. Créé en 2004, à l'initiative de la Française des jeux et des sociétés de paris britannique et espagnole, l'Euromillions regroupe désormais neuf pays : la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, la Belgique, l'Autriche, le Luxembourg, la Suisse et le Portugal. S'ajoutent trois micro-états : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Le nombre de parieurs est donc décuplé mais dans chaque pays, le code "My Million" garantit au moins à un chanceux d'emporter un million d'euros.

Que feriez-vous si vous deveniez millionaire ? Sachez que pour remporter le tirage de l'Euromillions, il faut remplir une grille à 2,50 €, parier sur les cinq bons numéros et sur les deux bons numéros "étoile". En cas de bonne combinaison, le joueur dispose alors de 60 jours pour se faire connaître. Notez bien qu'en cas de non-réclamation, la cagnotte est alors remise en jeu lors d'un prochain tirage.