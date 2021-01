"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 4 janvier 2021 en direct [EN COURS]"

Pour son premier tirage du Loto de la semaine, la Française des jeux (FDJ) propose trois millions d'euros, ce lundi 4 janvier 2021. De quoi attaquer cette nouvelle année avec plein de beaux projets !

[Mis à jour le 4 janvier 2020 à 19h00] Le tirage du Loto de ce lundi 4 janvier promettait d'attaquer l'année avec de nouvelles perspectives ! La Française des jeux (FDJ) proposait un jackpot de trois millions d'euros, une jolie somme pour se faire plaisir à l'approche des soldes. Malheureusement, aucun parieur n'est parvenu à trouver la fameuse combinaison. Qu'à cela ne tienne, les joueurs peuvent retenter leur chance pour le prochain tirage, qui aura lieu ce mercredi 6 janvier. Pour cela, rien de plus simple : il suffit de se rendre chez son buraliste ou directement sur le site de la Française des jeux, pour acheter une grille et y cocher les cinq numéros et deux numéros étoiles. Mais sans plus attendre, découvrez ci-dessous la combinaison gagnante pour la comparer avec votre propre grille.

> Tentez votre chance pour le prochain tirage avec une grille FDJ

Le mois de décembre a été riche en mises exceptionnelles et l'on peut dire que l'Isère a été particulièrement gâtée. Ce n'est pas un, mais bien deux parieurs isérois qui ont remporté les plus gros jackpots de cette fin d'année. À l'occasion du Super Loto du Nouvel An, le 31 décembre, un joueur du département a empoché 13 millions d'euros quand un précédent parieur isérois, une semaine à peine auparavant, avait décroché le Grand Loto de Noël, le 25 décembre, qui promettait 19 millions d'euros à l'heureux gagnant. Un cas de figure quasiment improbable ! "C'est très très rare d'avoir coup sur coup deux gagnants en une semaine dans le même département et encore moins en région, car il y a plus de joueurs en Île-de-France, explique Nicolas Robineau, spécialiste de la loterie pour le site tiragegagnant.com, interrogé par France 3 régions. D'autant plus qu'il s'agit là de deux tirages spéciaux. Depuis qu'on tient le site depuis sept ans, on n'avait jamais vu ça." Les parieurs invétérés du Loto - isérois ou non ! - ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance !

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si ces deux parieurs isérois ont rencontré une chance inespérée, il faut se souvenir que le Loto reste un jeu de hasard où les probabilités de gains sont infimes. En moyenne, les joueurs ont une chance sur 19 millions de remporter le gros lot. Ce serait comme trouver une très petite aiguille dans une très grosse botte de foin ! Pour autant, il existe quelques techniques pour parvenir à optimiser ses chances de trouver la combinaison gagnante, soit cinq numéros et deux numéros étoiles. Certains numéros sont davantage tirés au sort, tels que le 41, le 13 et le 22. À l'inverse, il vaut mieux éviter de choisir certains numéros, à commencer par le 42, le 39 et le 19. Parmi les nombreuses techniques pour maximiser ses chances de gain, il peut être intéressant de cibler vos participations en fonction de l'importance de la cagnotte mise en jeu. Par exemple : vous pourriez ne jouer qu'une fois tous les trois mois mais, à cette occasion, remplir une dizaine de grilles, ce qui va mathématiquement augmenter votre potentiel de réussite !