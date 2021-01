"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 8 janvier 2021, 30 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Parviendrez-vous à mettre la main sur les résultats de l'Euromillions ce vendredi 8 janvier 2021, et avec, le jackpot ? Il est possible de jouer pour ce tirage jusqu'à 20h15.

Imaginez combien de galettes des rois vous pourriez-vous offrir avec un tel gain. S'il serait certes plus raisonnable de diversifier ses investissements en cas de victoire au tirage de l'Euromillions ce vendredi 8 janvier 2021, l'éventail des possibles est sérieusement resserré. Restaurants, bars, musées, cinémas, théâtres et bien d'autres lieux de loisirs et de plaisir sont condamnés à l'inexorable fermeture imputée à la crise sanitaire du coronavirus. De fait, l'investissement dans des kilos, voire des tonnes de frangipane apparaît à ce jour comme une option presque pertinente. Question : combien de fois pourriez-vous acheter votre poids en galettes des rois si vous trouviez le résultat de l'Euromillions ce vendredi ?

Voilà une interrogation qui mérite réflexion. Prenons l'exemple d'un homme français. Selon une étude réalisée par ClicknDress en 2016, l'homme français moyen pèse 79kg pour 1,77 m, même si dans le détail, les 18-24 ans sont plus minces, 71kg pour 1,78 m, que leurs aînés âgés entre 55 et 64 ans, 83kg pour 1,76m. Partons sur une galette pour six personnes, qui pèse 560g et est vendue 18 euros. Il faudra donc 141 galettes pour arriver au poids moyen d'un homme français, ce qui représente 2 538 euros. Si un homme pesant 79kg remporte ce vendredi soir le tirage de l'Euromillions, il pourra ainsi acheter pas moins de 11 820 fois son poids en galettes des rois. Vous l'aurez compris, cela représente beaucoup de frangipane.