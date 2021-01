"Euromillions (FDJ) : tous les résultats du tirage du vendredi 15 janvier 2021"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Les résultats tant attendus de l'Euromillions sont en ligne ! La Française des jeux (FDJ) proposait un jackpot de 55 millions d'euros, de quoi aborder la nouvelle année avec plein de nouveaux projets. Êtes-vous l'heureux gagnant ?

[Mis à jour le 15 décembre 2020 à 21h21] Ce vendredi 15 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de 55 millions d'euros, un beau jackpot pour attaquer 2021 avec de nouvelles perspectives. Avec une telle somme, l'heureux gagnant va pouvoir accomplir tous ses rêves les plus fous : acheter une sublime villa, faire le tour du monde, créer sa propre entreprise… Si vous faites partie des (nombreux) parieurs qui ont tenté leur chance pour ce tirage, il ne vous reste plus qu'à découvrir ci-dessous la combinaison gagnante.

Le tirage de l'Euromillions du 15 janvier 2021 :

4-10-27-38-40 et les numéros étoiles : 3-11

Code My Million® : VK 667 2191 (Provence-Alpes-Côte D'Azur)

Pour jouer à l'Euromillions, les règles sont simples. Il suffit de se rendre chez son buraliste le plus proche et acheter une grille à 2,50 euros. Il est également possible de parier chez soi, dans le respect du couvre-feu, en se connectant sur le site de la Française des jeux pour acquérir une grille en ligne. Attention, les jeux de hasard sont réservés aux personnes majeures ! La combinaison doit comporter cinq numéros, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoiles, entre 1 et 12. Une fois la grille entre vos doigts, il vous suffit de laisser l'inspiration venir à vous ! Pourquoi ne pas tenter d'inscrire les numéros les plus courants lors des tirages de l'Euromillions ? Pour information, il s'agit du 23, 50, 44, 19 et 15. Les numéros étoiles les plus sortis sont le 2 et le 3.

Si la chance ne vous souriait pas pour le jackpot en rang 1, peut-être serez-vous tiré au sort grâce à votre code MyMillion. Lors de l'achat d'une grille, un code vous est automatiquement attribué. À chaque tirage, la Française des jeux tire au sort un de ces codes qui permet au parieur de remporter un million d'euros. Si les probabilités de remporter le jackpot sont très minces (une chance sur 140 millions), il reste fortement probable que vous remportiez un petit quelque chose quand même. En optant pour une grille simple, vous avez une chance sur 13 de remporter un gain dans un des rangs inférieurs, des probabilités qui montent à une chance sur 4 si vous cochez l'option Étoile+. À vous de jouer !