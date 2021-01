"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 15 janvier 2021, 55 millions d'euros en jeu"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Le jackpot de l'Euromillions de ce vendredi 15 janvier 2021 devrait changer la vie de l'heureux gagnant. La Française des jeux (FDJ) propose un tirage de 55 millions d'euros, un beau pactole pour démarrer l'année avec plein de nouveaux projets.

Ce vendredi 15 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage de 55 millions d'euros, un beau jackpot pour attaquer 2021 avec de nouvelles perspectives. Avec une telle somme, l'heureux gagnant pourrait bien accomplir tous ses rêves les plus fous : acheter une sublime villa, faire le tour du monde, créer sa propre entreprise… Les possibilités de changer de vie sont illimitées ! Vous avez jusqu'à 20h15 pour inscrire votre combinaison avant le tirage de ce soir, dont les résultats seront communiqués sur cette page vers 21 heures.

Pour tenter sa chance, les règles du jeu sont simples. Il suffit de se rendre chez son buraliste le plus proche et acheter une grille à 2,50 euros. Il est également possible de parier chez soi, dans le respect du couvre-feu, en se connectant sur le site de la Française des jeux pour acquérir une grille en ligne. Attention, les jeux de hasard sont réservés aux personnes majeures ! La combinaison doit comporter cinq numéros, compris entre 1 et 50, et deux numéros étoiles, entre 1 et 12. Une fois la grille entre vos doigts, il vous suffit de laisser l'inspiration venir à vous ! Pourquoi ne pas tenter d'inscrire les numéros les plus courants lors des tirages de l'Euromillions ? Pour information, il s'agit du 23, 50, 44, 19 et 15. Les numéros étoiles les plus sortis sont le 2 et le 3. À vous de jouer !