"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : avez-vous les numéros gagnants du tirage du mardi 19 janvier 2021 ?"

RESULTATS EUROMILLIONS – Si vous n'avez pas encore consulté les résultats de l'Euromillions, il est temps de vous munir de votre reçu. Ce tirage de l'Euromillions du mardi 19 janvier vous réserve peut-être une bonne surprise...

[Mis à jour le 19 janvier 2021 à 22h43] Ce mardi 19 janvier, en voyant la cagnotte de 67 millions d'euros mise en jeu par le tirage de l'Euromillions, vous vous êtes pris à rêver de devenir le 6e millionnaire de l'année, de rejoindre le club très fermé de celles et ceux qui ont pu changer de vie grâce à une simple grille d'Euromillions. Consciencieusement, vous avez coché vos numéro, choisi vos deux étoiles, et peut-être, opté pour l'option Étoile+ pour augmenter vos chances de gagner. Et maintenant, le cœur battant, vous attendez de savoir si ce tirage de l'Euromillions est enfin le bon. Pour le savoir, voici les résultats complets de l'Euromillions.

Le tirage de l'Euromillions du 19 janvier 2021 :

25-27-31-35-43 et les numéros étoile : 5-6

code My Million : CD 285 44 61 (Auvergne-Rhône-Alpes)

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Si le mois de janvier est considéré comme le plus déprimant de l'année, heureusement, on peut toujours compter sur l'Euromillions pour apporter un peu d'espoir et de rêve. Ce mardi 19 janvier, le rêve avait encore plusieurs zéros au compteur, puisque ce nouveau tirage de l'Euromillions mettait en jeu 67 millions d'euros. Une très belle somme qui pouvait être à vous, à condition de trouver les bons résultats de l'Euromillions. Si la combinaison gagnante n'est pas sur votre grille d'Euromillions, n'hésitez pas à retenter votre chance au prochain tirage, vendredi prochain. La fortune pourrait cette fois vous sourire. Pour cela, il vous faudra d'abord une grille, à acheter chez votre buraliste ou à remplir en ligne sur le site officiel de la Française des jeux ou encore depuis votre smartphone via l'application dédiée.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Comme à chaque tirage de l'Euromillions, le code My Million vous permettra peut-être de décrocher un million d'euros. Une bonne raison de plus de remplir une grille d'Euromillions, puisque même sans trouver la combinaison gagnante, une nouvelle vie peut tout de même s'offrir à vous. Sachez également que le prochain tirage de l'Euromilllions mettra en jeu la très grosse cagnotte de 79 millions d'euros. En effet, aucun gagnant n'a été tiré au sort ce mardi, le jackpot de l'Euromillions est donc remis en jeu.