"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 19 janvier 2021, 67 millions d'euros en jeu"

RESULTATS EUROMILLIONS – Le tirage de l'Euromillions de ce mardi 19 janvier 2021 va encore vous mettre des étoiles plein les yeux avec sa cagnotte de 67 millions d'euros. Alors, allez-vous réussir à trouver les bons résultats de l'Euromillions ?

Si le mois de janvier est considéré comme le plus déprimant de l'année, heureusement, on peut toujours compter sur l'Euromillions pour apporter un peu d'espoir et de rêve. Ce mardi 19 janvier, le rêve a encore plusieurs zéros au compteur, puisque ce nouveau tirage de l'Euromillions met en jeu 67 millions d'euros. Une très belle somme qui pourrait être à vous si vous trouviez les bons résultats de l'Euromillions, et pour cela, tout commence avec une grille, à acheter chez votre buraliste ou à remplir en ligne sur le site officiel de la Française des jeux ou encore depuis votre smartphone via l'application dédiée.

> Tentez votre chance pour ce tirage avec une grille FDJ

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Sur cette grille d'Euromillions, il vous faudra cocher cinq numéros entre 1 et 50, ainsi que deux étoiles entre 1 et 12. Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous si vous voulez maximiser vos chances de trouver les bons résultats de l'Euromillions, notamment en activant l'option Étoile+, qui vous donne une chance sur 4 de gagner pour seulement un euro de plus ! Vous pouvez également choisir de vous en remettre au destin avec l'option Flash qui choisit vos numéros à votre place pour participer au tirage de l'Euromillions. Très utile en cas de panne d'inspiration. Rendez-vous enfin sur notre page dès 21 heures pour découvrir le code My Million, avant de connaître tous les résultats de l'Euromillions.