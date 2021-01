"Résultat du Loto (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du mercredi 20 janvier 2021"

RESULTATS LOTO – Dernier appel pour les retardataires de ce tirage du Loto du mercredi 20 janvier. Si vous ne l'avez pas encore fait, consultez sans attendre les résultats du Loto sur notre page.

[Mis à jour le 20 janvier 2021 à 22h35] Comme chaque mercredi, le tirage du Loto a fait vibrer votre âme de joueur. Que vous jouiez occasionnellement ou que vous remplissiez consciencieusement votre grille à chaque tirage du Loto, cette fois encore, vous avez joué en espérant voir sortir votre combinaison. Numéros fétiches ou au hasard, vous avez sûrement encore coché votre grille du Loto en croisant les doigts et en invoquant votre bonne étoile. Alors, la chance est-elle au rendez-vous ? C'est le moment de découvrir tous les résultats du Loto.

Le tirage du Loto du 20 janvier 2021 :

11-21-22-32-40 et le numéro chance : 9 (pas de gagnant)

Option second tirage : 5-16-35-42-49

Ce mercredi 20 janvier, une partie de la planète avait les yeux tournés vers les États-Unis pour suivre la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Si c'était également votre cas, vous n'en avez pas oublié pour autant que, de l'autre côté de l'Atlantique, le tirage du Loto de ce mercredi vous proposait une soirée presque aussi excitante. Elle pouvait en effet se conclure pour vous avec plusieurs millions d'euros en plus sur votre compte en banque. Plus précisément, en trouvant les bons résultats du Loto, vous pouviez remporter jusqu'à dix millions d'euros ! Si votre bulletin n'est pas gagnant, n'hésitez pas à retenter votre chance au prochain tirage du Loto

D'autant plus que ce tirage du Loto du 20 janvier n'a consacré aucun gagnant. La cagnotte du Loto augmente donc d'un million supplémentaire, soit 11 millions d'euros mis en jeu samedi prochain. Pour espérer trouver les bons résultats du Loto qui vous permettraient d'empocher cette très jolie somme, il vous faudra bien sûr valider votre grille. Chez votre buraliste, sur le site de la Française des jeux ou sur votre smartphone, via l'application officielle, les règles restent les mêmes : cocher cinq numéros sur une grille de 1 à 50 et un numéro chance sur une grille de 1 à 12. N'oubliez pas de participer au tirage du Loto avant 20h15, sous peine de voir tous vos espoirs s'envoler !