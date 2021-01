"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du vendredi 22 janvier 2021 [EN LIGNE]"

Ce vendredi 22 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) régalait les parieurs avec un tirage de 79 millions d'euros. Retrouvez sur cette page tous les résultats, qui viennent d'être dévoilés.

[Mis à jour le 22 janvier 2021 à 21h33] Ce vendredi 22 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de 79 millions d'euros, une somme rondelette pour attaquer cette nouvelle année avec de nouveaux projets plein la tête. À l'approche des soldes, pourquoi ne pas se faire plaisir dans des maisons de créateurs ou faire chauffer la carte bleue dans des boutiques en ligne de ventes privées ? Avec un tel jackpot, qui ne cesse de croître depuis qu'un Français a remporté les 200 millions d'euros mis en jeu en décembre, toutes les possibilités s'offrent à l'heureux gagnant pour changer de vie. Alors, est-ce votre jour de chance ? C'est le moment de le découvrir.

Le tirage de l'Euromillions du 22 janvier 2021 :

8 - 16 - 42 - 44 - 47 et les numéros étoiles : 6 et 7

Code MyMillion : DR 848 4786 (gagnant en Normandie)

Si l'idée de devenir millionnaire vous fait rêver, les règles du jeu sont très simples. Il suffit de cocher sept numéros sur une grille de 50 numéros et deux numéros étoiles sur une grille de 12 numéros. Afin de remporter le prochain jackpot, les parieurs devront trouver l'exacte combinaison, dont les résultats sont communiqués chaque jour de tirage vers 21 heures. Pour obtenir la fameuse grille, il suffit de pousser la porte de son buraliste le plus proche ou de se connecter sur le site de la Française des jeux. Prix d'une grille : 2,50 euros. Sachez qu'un code MyMillion est automatiquement attribué à chaque grille, ce qui permet aux parieurs d'espérer gagner un million d'euros.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Avec une chance sur 139 millions de remporter le jackpot, on peut aisément dire que le tirage de l'Euromillions relève du pur hasard ! Pour autant, il existe des petites techniques pour optimiser ses chances de remporter un gain. En premier lieu, certains numéros semblent sortir plus régulièrement que d'autres, dont le 23, le 27 et le 44. Au contraire, il faut éviter le 51, qui ne sortirait que très rarement. Si nous pouvons vous conseiller une astuce : jouer à chaque tirage n'augmente pas les chances. En revanche, participer à des tirages spéciaux de l'Euromillions peut être bien utile. Euromillions organise régulièrement un rendez-vous appelé " pluie de millionnaires ", un tirage complémentaire qui permet à 25 joueurs de remporter un million d'euros, grâce à plusieurs codes MyMillion. À vous de jouer !