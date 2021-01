"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 25 janvier 2021 [EN LIGNE]"

Ce lundi 25 janvier 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage du Loto de deux millions d'euros, le plus petit tirage de la loterie. Un joli jackpot qui a été remporté !

[Mis à jour le 25 janvier 2021 à 21h28] Le tirage du Loto de ce lundi 25 janvier 2021 a dévoilé ses résultats tant attendus ! La Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de deux millions d'euros en ce premier jour de la semaine. Le jackpot ayant été remporté lors du précédent tirage, par un parieur domicilié en Haute-Savoie, le tirage est retombé à son niveau initial, soit deux millions d'euros. Une jolie somme tout de même, qui a été remportée par un parieur sur Internet ! Pour à nouveau tenter de jouer ce tirage de deux millions d'euros, qui sera donc remis en jeu, il vous reste jusqu'à mercredi pour vous procurer une grille du Loto. En attendant, découvrez ci-dessous les résultats du jour.

Le tirage du Loto du 25 janvier 2021

3-7-13-31-49 et le N°Chance 1

Joker+ ® 3 707 274

3 707 274 Résultat de 2nd tirage : 3-13-17-21-23

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 6310 7936 - E 4659 1445 - E 6477 9996 - E 8564 0145 - F 9481 9984 - J 0406 3933 - P 4685 5054 - T 0720 0535 - T 2173 6418 - U 6085 9597

Pour participer au tirage du Loto, les règles du jeu sont très simples. Il suffit de se rendre chez son buraliste le plus proche et acheter une grille à 2,20 euros. Si vous préférez jouer la sécurité, vous pouvez également vous connecter sur le site de la Française des jeux et vous procurer une grille en ligne, au prix de 2,20 euros. Ensuite, il vous faudra cocher six numéros : cinq numéros sur une grille de 49 numéros et un numéro chance sur une grille de dix numéros. Pour remporter le jackpot, il faudra trouver la fameuse combinaison gagnante, dont les résultats seront dévoilés sur cette page vers 21 heures.

Avec une chance sur 19 millions, on peut dire que le tirage du Loto relève du pur hasard. Pour autant, il existe des petites techniques pour optimiser ses probabilités de gains. Par exemple, il peut être intéressant de jouer en famille, si vos enfants sont majeurs. En vous procurant plusieurs grilles lors d'un seul et même tirage, vous augmenterez mathématiquement les chances de remporter un gain. D'ailleurs, le jackpot n'est pas le seul gain : les parieurs ont une chance sur cinq de remporter un gain en rang inférieur, de quoi peut-être rentabiliser votre grille et tenter à nouveau votre chance au prochain tirage. Attention, jouer comporte des risques de dépendance et d'isolement. La Française des jeux met à disposition un numéro de téléphone en cas de besoin : le 09 74 75 13 13.