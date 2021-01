"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du vendredi 29 janvier 2021"

RESULTATS EUROMILLIONS - Allez-vous empocher les 30 millions d'euros mis en jeu par ce tirage de l'Euromillions du vendredi 29 janvier ? Retrouvez tous les résultats de l'Euromillions sur notre page.

[Mis à jour le 29 janvier 2021 à 22h56] Alors que la France va enfin savoir si le gouvernement va décréter ou non un nouveau confinement, ce vendredi, peut-être avez-vous profité de ce qui pourraient être vos dernières heures de liberté pour vous rendrez chez votre buraliste. C'est que, malgré ce contexte morose, vous n'avez pas oublié que le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 29 janvier mettait en jeu 30 millions d'euros. Alors, pour vous mettre un peu de baume au cœur, vous avez rempli consciencieusement votre grille d'Euromillions. En attendant de connaître les résultats de l'Euromillions, qui ne vont pas tarder, voici déjà le code My Milllion, qui va peut-être permettre à l'un d'entre vous de devenir millionaire.

Le tirage de l'Euromillions du 29 janvier 2021 :

1-5-27-36-42 et les numéros étoiles : 1-6

code My Million : FS 781 4350 (Occitanie)

Si vous n'êtes pas le grand gagnant du jour, n'hésitez pas à retenter votre chance mardi prochain ! Vous n'avez encore jamais participé à l'Euromillions ? Voici un rappel très simple des règles du jeu. Tout d'abord, rendez-vous dans un bureau de tabac pour acheter une grille à 2,50 euros. Vous pouvez également jouer en ligne, en vous connectant sur le site Internet de la Française des jeux (FDJ). Rassurez-vous, que votre bulletin soit en version numérique ou papier, vos chances de remporter le jackpot sont les mêmes ! Il vous appartient ensuite de sélectionner cinq numéros compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoiles, entre 1 et 12. Libre à vous de choisir des chiffres qui vous inspirent, à moins que vous misiez sur les numéros les plus fréquents des tirages de l'Euromillions ? Pour information, il s'agit des suivants : 23, 50, 44, 19 et 15. Quant aux numéros étoiles, il s'agit du 2 et du 3.

Raison de plus de jouer à l'Euromillions, le code My Million ! Pour chaque grille validée, vous recevez un code unique, attribué aléatoirement. Ensuite, juste avant de découvrir les résultats de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort. Si vous avez la chance de posséder le code gagnant, alors vous empochez ni plus ni moins que la jolie somme d'un million d'euros ! Il y a plus d'une façon d'être le gagnant du tirage de l'Euromillions ! À la clef, une nouvelle vie et des projets que vous pourriez enfin concrétiser !