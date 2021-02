"Résultat du Loto (FDJ) : êtes-vous le gagnant du Loto du mercredi 3 février 2021 ?"

RESULTATS LOTO – Le tirage du Loto de ce mercredi 3 février a-t-il trouvé son grand gagnant ? Pour le savoir, consultez les résultats du Loto ci-dessous.

[Mis à jour le 3 février 2021 à 22h33] Voici le moment tant attendu pour toutes celles et ceux qui ont validé leur grille pour ce tirage du Loto du mercredi 3 février. Vos numéros fétiches vous ont-ils porté chance ? Si vous avez coché des numéros au hasard sur votre grille de Loto, avez-vous eu la bonne inspiration ? Êtes-vous sur le point de changer radicalement de vie ? Si vous avez participé à ce tirage du Loto avec vos projets de déménagement, de création d'entreprise ou de belle voiture en tête, il est temps de découvrir les résultats du Loto :

Le tirage du Loto du 3 février 2021 :

17-21-26-31-37 et le numéro chance : 10 (pas de gagnant)

Option 2nd tirage : 10-36-41-32-26

code Joker+ ® : 9 737 755

: 9 737 755 10 codes gagnants à 20 000 € : B 2560 9403 - F 8584 4870 - H 8712 9971 - L 4550 8640 - N 3895 8741 - O 5029 3451 - R 3960 1368 - R 5973 9876 - U 3524 6757 - V 8208 2101

Alors que les Français attendent toujours de savoir si un éventuel reconfinement sera annoncé dans les jours à venir, pour certains d'entre eux, ce mercredi 3 février, une autre question occupait aussi leur esprit : le tirage du Loto allait-il leur permettre de devenir millionnaire ? C'est que, pour les fidèles du Loto, les millions mis en jeu à chaque nouveau tirage ne quittent jamais un coin de leur tête. Si vous en faites partie, peut-être avez-vous rempli votre grille, en espérant avoir réussi à trouver les bons résultats du Loto. Si ce n'est pas le cas, ne manquez pas le prochain tirage du Loto, vendredi prochain !

N'oubliez pas que désormais, vous avez tout de même la possibilité de remporter une belle somme, même sans trouver les bons résultats du Loto. Comment ? Grâce à l'option second tirage, qui ne vous coûtera que 80 centimes de plus, et qui vous permet de rejouer le numéros de votre grille de Loto, sans le numéro chance. Si vos numéros sortent au second tirage, vous remportez ainsi 100 000 euros. Une raison de plus de participer au tirage du Loto ! D'autant plus qu'avec cette option, vos chances de gagner passent à 25 %, soit près d'1 chance sur 4 de remporter un gain.