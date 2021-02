Résultat du Super Loto de la Saint-Valentin (FDJ) : le tirage du vendredi 12 février [EN LIGNE]

RESULTATS LOTO - Pour fêter la Saint-Valentin, la FDJ mettait en jeu la jolie somme de 13 millions d'euros, vendredi 12 février lors du Super Loto. De quoi offrir à son amoureux ou son amoureuse le cadeau de ses rêves. Alors, aviez-vous choisi la bonne combinaison ? Retrouvez sans plus attendre les résultats de ce tirage exceptionnel.

[Mis à jour le 12 février 2021 à 20h59] Aviez-vous prévu une soirée particulière pour la Saint-Valentin ? Peut-être un dîner avec des bougies, un bain moussant arrosé avec une bouteille de champagne ou encore tout simplement quelques cadeaux pour l'élu(e) de votre cœur... Tous ces projets peuvent prendre beaucoup hauteur avec 13 millions d'euros en poche. C'est ce que proposait la Française des Jeux, lors du Super Loto de la Saint-Valentin, ce vendredi 12 février. Quels numéros fallait-il choisir ? Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage, et les 50 codes gagnants à 20 000 euros.

Le tirage du Super Loto du 12 février 2021

11-38-31-27-25 et le N°Chance 1

Joker+ ® 6 470 256

6 470 256 Et les 50 codes gagnants à 20 000 euros : A 4984 1203 - B 5633 9002 - B 8691 8076 - C 3136 0139 - C 5936 8697 - F 5446 3298 - G 0687 0237 - G 2876 1842 - G 4151 1150 - H 5560 7926 - H 5838 8573 - H 9151 7727 - I 2228 9799 - I 2913 3442 - I 4403 4131 - I 5389 4524 - K 1570 9951 - K 3150 9683 - K 7241 1655 - K 9663 3599 - L 5186 4363 - L 9013 7406 - M 0169 1599 - M 5822 9822 - M 8107 6573 - N 0561 6586 - N 2442 9901 - N 5517 3583 - N 6872 9862 - N 9035 9848 - O 0108 4261 - O 0273 2906 - O 3121 3217 - O 7103 5076 - O 7526 4720 - O 9720 4498 - Q 0485 0482 - R 5781 6429 - R 6408 5426 - R 9736 4423 - S 1590 8676 - S 3208 5699 - T 2774 3177 - T 5664 9661 - T 5841 0135 - T 8258 5458 - U 7120 4116 - V 2890 6292 - V 4997 5979 - V 8380 4055

Ce jackpot de 13 millions d'euros, c'était l'occasion de rêver en préparant la soirée de la Saint-Valentin. Imaginez un moment des plus luxueux, en optant par exemple pour le champagne le plus cher du monde, à 1,8 million d'euros la bouteille. Il s'agit d'une bouteille de la marque anglaise Goût de diamant, qui porte très bien son nom. Quant au caviar le plus prestigieux, il est iranien, de la marque Almas, et coûte plus de 26 000 euros. Avec 13 millions d'euros, comment ne pas rêver de grands voyages ou d'achats immobiliers ?

C'est une soirée exceptionnelle pour la Française des Jeux qui, en plus du Super Loto de la Saint-Valentin, met aussi en jeu l'exceptionnelle somme de 163 millions d'euros à l'occasion du tirage de l'Euromillions. Deux occasions pour tenter de devenir multimillionnaire. Sans vainqueur de rang 1 ce soir, le jackpot est remis en jeu. Lors du prochain tirage du Loto, 14 millions d'euros seront ainsi à gagner !