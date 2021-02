"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du 22 février 2021 en direct [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO - 2 millions d'euros étaient mis en jeu par la FDJ à l'occasion du Loto du lundi 22 février. Retrouvez sans plus attendre les résultats du tirage !

[Mis à jour le lundi 22 février à 20h56] Après 15 millions d'euros remportés le lundi 15 février, deux millions d'euros le mercredi 17 février et à nouveau deux millions d'euros gagnés le samedi 20 février, les résultats du Loto ont fait des heureux en ce début d'année 2021. Avec cette récente victoire, le jackpot redescendait donc à son gain le plus bas. Deux millions d'euros étaient mis en jeu ce lundi 22 février par la Française des jeux (FDJ) à l'occasion du tirage du Loto. Il semblerait que la belle série se soit arrêtée puisqu'aucun parieur n'a trouvé la bonne combinaison. Mais pas de panique, il est tout de même possible de remporter une somme si vous avez trouvé une partie des bons numéros, ou si vous avez tenté votre chance pour le second tirage ! Alors quels numéros fallait-il jouer ce soir ? Dix codes gagnants à 20 000 euros ont également été tirés au sort. Retrouvez sans plus attendre les résultats complets du tirage du Loto.

Les résultats du tirage du Loto du 22 février :

3 - 15 - 24 - 26 - 37 et le N°Chance 7

Joker+ ® 6 879 057

6 879 057 2nd tirage : 6 - 11 - 18 - 19 - 30

Et les dix codes gagnants à 20 000 euros : B 9147 8759 - C 8402 4264 - C 8873 5649 - D 0297 5817 - I 3166 0482 - J 4337 2249 - N 5448 8779 - P 1675 8479 - T 4659 9068 - U 5690 7051

Le prochain rendez-vous du Loto est fixé ce mercredi 24 février. Mais on peut imaginer que les parieurs les plus acharnés se tourneront vers le tirage de l'Euromillions de mardi 23 février. 210 millions d'euros sont en jeu ! Une somme exceptionnelle jamais atteinte à l'occasion d'un tirage de la loterie transnationale. En décembre 2020, un Français avait eu la chance de remporter un jackpot déjà exceptionnel de 200 millions d'euros. Et si le prochain, c'était vous ?

Si vous n'avez jamais tenté votre chance au Loto et que vous souhaitez participer à ce prochain tirage, les règles sont très simples. Il vous suffit d'acheter une grille dans un bureau de tabac, avant 18 heures, couvre-feu oblige. Après 18 heures, vous pouvez vous rendre en ligne sur le site de la Française des jeux (FDJ). Il faut ensuite choisir six numéros : cinq sur une grille de 49 et un numéro chance sur une grille de 10. Le coût minimum d'une grille est de 2,20 euros. Pour remporter le jackpot, il faut avoir parié sur la bonne combinaison.