"Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 26 février 2021 fait un grand gagnant !"

RESULTATS EUROMILLIONS - Un vent de folie a soufflé sur la FDJ vendredi 26 février 2021. 210 millions d'euros étaient en jeu. Du jamais vu pour un tirage de l'Euromillions. Mieux encore, le pactole a trouvé preneur... Découvrez sans plus attendre tous les résultats !

[Mis à jour le 27 février 2021 à 15h23] Et le grand vainqueur du tirage de l'Euromillions est… Suisse ! Ou du moins, il a tenté sa chance chez les Helvètes. Mais par les temps qui courent, difficile de penser qu'un touriste aurait pu acheter une grille à l'occasion de ses vacances en Suisse, super tirage de l'Euromillions oblige. Quoi qu'il en soit, l'heureux ou l'heureuse élu(e) a remporté le jackpot le plus gros jamais mis en jeu à cette loterie. 210 millions d'euros. Le résultat de l'Euromillions est à découvrir sur notre page. Pensez bien à vérifier tous vos résultats, car si ayant joué en France vous n'aurez certainement pas empoché le gros lot, rien ne dit que le My Million n'est pas pour vous…

Le tirage de l'Euromillions du 26 février 2021 :

6-12-22-29-33 et les numéros étoile 6 et 11

My Million : KF 243 5930

Le prochain tirage de l'Euromillions est prévu pour mardi. Il est d'ores et déjà possible de tenter sa chance. Le pactole ayant trouvé preneur, "seuls" 17 millions d'euros sont en jeu, soit la cagnotte la plus petite qui puisse être proposée. Néanmoins, vous en conviendrez, à moins de s'appeler Elon Musk ou Bill Gates, ce montant reste pour le commun des mortels une somme tout à fait honorable.

La France coiffée au poteau

Avant qu'un Suisse remporte les 210 millions d'euros en trouvant les résultats de l'Euromillions vendredi, c'est la France qui détenait le record de la plus grosse cagnotte jamais remportée. En décembre dernier, 200 millions d'euros avaient été mis en jeu. Ayant misé sur les 6, 9, 13, 24, 41 et les deux numéros étoile 3 et 12, un retraité installé dans le sud de la France avait fait les choux gras de la presse… Mais pas seulement ! Celui qui a tenu à garder son anonymat avait alors confié, en plein reconfinement national à cause de la pandémie du Covid-19, qu'il souhaitait créer et financer une fondation dont l'objectif serait de soutenir les hôpitaux, rapportait alors Capital. D'après le HuffPost, un tel gain avait fait de lui la 400e fortune de France. À noter que le plafond de l'Euromillions devant atteindre jusqu'à 250 millions d'euros, il y a fort à parier que la Suisse pourrait prochainement perdre son titre. Au profit de la France ? Le hasard nous le dira !