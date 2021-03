"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 2 mars 2021 [EN LIGNE]"

RESULTATS EUROMILLIONS - Le suspense est désormais terminé ! Les résultats de l'Euromillions de ce mardi 2 mars 2021 sont en ligne. Retrouvez-les ci-dessous.

[Mis à jour le 2 mars 2021 à 21h23] Les résultats de l'Euromillions sont disponibles ! Ce mardi 2 mars 2021, 17 millions d'euros étaient mis en jeu pour le tirage de l'Euromillions. Si vous êtes le ou la grand(e) gagnant(e), n'oubliez pas que certaines règles sont à respecter. En effet, à partir d'un certain jackpot, les gagnants se voient suivis par un service spécialisé mis en place par la Française des jeux (FDJ) et visant à apporter un soutien psychologique. Car gagner autant d'argent peut-être un véritable choc. De plus, un délai est à respecter pour réclamer son dû ! En France, la période est de 60 jours, contre 140 en Belgique. Si vous n'avez pas réussi à trouver les bons numéros, n'hésitez pas à rejouer lors du prochain tirage de l'Euromillions, prévu vendredi 5 mars.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 2 mars 2021 :

2-19-24-26-49 et numéros Étoiles 6 et 7

My Million : NS-960-1970 (code validé sur Internet)

Pour ne rater aucun tirage de l'Euromillions, il est possible de profiter de l'abonnement ABO+, afin de jouer plusieurs fois vos numéros favoris sans avoir à remplir de nouvelles grilles. Comme le précise la FDJ, l'abonnement classique dure deux à cinq semaines consécutives. Vos prises de jeu (grilles, options et jours de tirage) seront reprises à chaque tirage choisi (un à deux tirages par semaine), durant le nombre de semaines choisies (deux à cinq semaines). Vous serez débité(e) une unique fois. L'abonnement illimité vous permet ainsi de participer à l'infini à tous les tirages Euromillions – My Million avec la même combinaison de numéros. L'inscription se fait exclusivement en ligne, via l'application ou le site dédiés.

Si l'Euromillions est un jeu de chance, certains numéros sortiraient plus régulièrement que les autres lors des différents tirages. En effet, le site de Loterie Plus rapporte que les chiffres qui sortent souvent sont le 1, le 39, le 42, le 43 et le 45. Les cocher sur votre grille lors du tirage de l'Euromillions vous portera donc peut-être chance. A contrario, le 10, le 11, le 21, le 22 et le 24 sont plus rares. Mais peut-être tomberont-ils justement bientôt… En ce qui concerne les étoiles, le site rapporte que les trois numéros les plus souvent tirés sont le 2, 6 et 3 tandis que le 5, le 4 et 9 ne sortent que très rarement.