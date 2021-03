"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 3 mars 2021 [EN DIRECT]"

RESULTATS LOTO - Avec six millions d'euros en poche, les mois à venir, voire les années, s'annonceraient beaucoup plus sereins. Mais trouverez-vous les résultats du tirage du Loto ce 3 mars 2021 ?

[Mis à jour le 3 mars 2021 à 18h46] Qui n'a jamais rêvé de devenir millionnaire ? S'imaginer philanthrope, rentier ou simplement nouveau roi de la jet-set, en jouant au tirage du Loto de ce mercredi 3 mars 2021, il vous sera facile de laisser libre cours à votre imagination. Quant à vos réelles chances de trouver les résultats du Loto ? Si vous avez besoin de vous échapper de votre quotidien et de flâner un peu en pensant à votre potentielle richesse à venir, mieux vaut arrêter votre lecture ici…

Et pour cause, si parier "seulement" 2,20 euros pour empocher des millions au moment du tirage du Loto est en effet le contrat passé entre la Française des jeux (FDJ) et les joueurs, rares sont ceux qui parviennent à remporter le gros lot. Quelques euros par-ci, voire centaines ou milliers d'euros par-là, oui. Mais le jackpot n'est clairement pas à la portée de n'importe qui. Pas de privilégiés pour autant, au Loto, c'est le hasard qui choisit et un huissier s'assure qu'il n'y ait pas de tricherie. En somme, il vous faudra une bonne grosse dose de chance pour trouver le résultat du Loto. Car en pariant sur une combinaison parmi les 19 068 840 possibles, la probabilité de devenir millionnaire lors d'un tirage du Loto est de 0,000 005 244%.

Toutefois, si le rang 1 vous échappe, peut-être aurez-vous l'opportunité d'être l'un des gagnants des autres rangs… Il existe en effet une chance sur 2 118 760 de trouver les cinq chiffres de la combinaison, sans le N°Chance, soit une probabilité de 0,000 047 197% de remporter un beau gain lors d'un tirage du Loto. Comptez une chance sur 86 677 (0,001 154%) pour le rang 3, une chance sur 9 631 (0,010 383%) pour le rang 4, ou encore une chance sur 2 016 (0,050%) pour le rang 5. Mais le chiffre le plus parlant reste sans aucun doute le "une chance sur 10" de jouer… gratuitement. En effet, il existe 10 choix possibles concernant le N°Chance. Un chiffre qui, s'il est trouvé, permet de se faire rembourser les 2,20 euros misés pour la grille. Avis aux amateurs…