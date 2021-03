Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du lundi 8 mars 2021 en direct / [EN COURS]

En ce premier jour de la semaine, lundi 8 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage minimal du Loto de deux millions d'euros. Une jolie somme pour attaquer ce mois de mars avec de nouveaux projets plein la tête.

[Mis à jour le 8 mars 2021 à 19h04] Et si vous tentiez votre chance lors de ce premier tirage du Loto de la semaine ? Ce lundi 8 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) propose un tirage minimal de deux millions d'euros, la plus petite somme mise en jeu par la loterie. Ce nouveau tirage du Loto fait suite au précédent tirage, ce samedi 6 mars 2021, au cours duquel un parieur a remporté sept millions d'euros. Ce chanceux joueur est parvenu à deviner les cinq numéros ainsi que le bon numéro Chance. La combinaison gagnante était la suivante : 3 - 11 - 13 - 22 – 30, avec le 8 comme numéro Chance. Pour ce tirage du Loto du jour, les participants ont jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance !

Pour miser au Loto, les règles sont simples. Il suffit de se procurer une grille auprès de son buraliste le plus proche ou bien, plus simplement, de se rendre sur le site de la Française des jeux pour acheter une grille en ligne, au tarif inchangé de 2,20 euros. Ensuite, il suffit de cocher cinq numéros ainsi qu'un numéro Chance. Si le gain en rang 1 est évidemment le plus alléchant, les parieurs peuvent également espérer remporter un plus petit gain dans les rangs inférieurs. Lors du précédent tirage du Loto, six joueurs ont tout de même remporté près de 46 000 euros, une belle somme pour se faire plaisir dans les magasins ou bien, pourquoi pas, accélérer un nouveau projet immobilier ou professionnel.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Si les chances de remporter un gain restent faibles, il existe des petites techniques pour maximiser ses potentialités de réussite. Par exemple, les joueurs invétérés peuvent investir dans plusieurs grilles lors d'un seul et même tirage, en tentant des combinaisons différentes. Pourquoi ne pas jouer en famille ? Si vos enfants sont majeurs au moment d'enregistrer leurs combinaisons, vos chances de remporter un petit quelque chose seraient (théoriquement) augmentées. Pour rappel, le Loto n'est pas un jeu de hasard pour rien. Les parieurs ont une chance sur 19 millions de remporter le gros lot, autant dire que cela revient à chercher une petite aiguille dans une très grande meule de foin !