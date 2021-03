"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 9 mars 2021 [EN LIGNE]"

Ce mardi 9 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de l'Euromillions de 43 millions d'euros. Il y a quelques jours, un heureux gagnant suisse avait remporté un jackpot record, soit 210 millions d'euros ! Nous vous dévoilons les résultats ci-dessous.

[Mis à jour le 9 mars 2021 à 21h17] La chance vous a-t-elle souri pour ce tirage de l'Euromillions de ce mardi 9 mars 2021 ? La Française des jeux (FDJ) proposait un tirage de 43 millions d'euros, un somme considérable pour transformer sa vie du jour au lendemain. Avec une telle somme, plus aucun rêve n'est hors de portée. Si vous avez tenté votre chance à ce premier tirage de l'Euromillions de la semaine, il ne vous reste plus qu'à découvrir ci-dessous les résultats complets.

Le tirage de l'Euromillions du mardi 9 mars 2021 :

1-16-21-32-33 et numéros Étoiles 11 et 12

My Million : WG 461 7511 (code validé sur Internet)

Si vous souhaitiez tenter votre chance pour ce prochain tirage de l'Euromillions, rien de plus simple. Il suffit de valider une grille de jeu, au tarif de 2,50 euros, auprès de la FDJ. Pour ce faire, vous pouvez vous rendre chez votre buraliste le plus proche ou bien vous connecter sur le site de la Française des jeux. L'inscription ne prend que quelques minutes. Les parieurs invétérés ont jusqu'à 20h15, les jours de tirages de l'Euromillons, pour enregistrer leur combinaison. Celle-ci se compose de cinq numéros et de deux numéros étoiles. Moyennant quelques euros supplémentaires, vous pouvez augmenter votre nombre d'étoiles. Pour vous donner quelques idées de combinaisons, sachez que le précédent tirage gagnant de l'Euromillions, le vendredi 27 février, avait pour combinaison : 6-12-22-29-33, étoiles 6 et 11. Avec à la clé, 210 millions d'euros !

Le jackpot est évidemment le gain le plus alléchant mais saviez-vous que chaque grille jouée vous donnait une chance de remporter un million d'euros ? En participant au tirage de l'Euromillions, vous obtenez automatiquement un code qui, s'il est tiré au sort, permet au participant de devenir millionnaire. En 2020, 110 Français ont remporté ce joli gain, de quoi accomplir un rêve immobilier ou pourquoi pas, accélérer un nouveau projet professionnel. Alors, à vous de jouer pour espérer, à votre tour, devenir millionnaire ! Nous dévoilerons tous les résultats du jour sur cette page, ce soir, vers 21h15.