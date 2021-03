OVH à Strasbourg : de nombreux sites inaccessibles, quels services impactés ?

OVH. Un incendie s'est déclaré dans la nuit mardi et mercredi sur le site du data center OVHcloud; à Strasbourg. Les dizaines de pompiers mobilisés ont éteint les flammes, mais des serveurs de l'entreprise ont été touchés.

[Mis à jour le 10 mars 2021 à 12h04] Dans la nuit de mardi à mercredi, un incendie important, sur le site du Port du Rhin, à Strasbourg, a touché des locaux de l'entreprise OVHcloud, une start-up française spécialisée dans le stockage de données pour entreprises. Ce matin, la préfecture a indiqué qu'aucune victime n'avait été recensée dans l'incendie, maîtrisé par les pompiers. Les autorités ont aussi fait savoir que si le site était en partie classé Seveso, l'entreprise touchée ne l'était pas. Aucune pollution toxique n'a été détectée sur le site industriel.

Le fondateur et dirigeant d'OVHcloud, Octave Klaba, qui suit la situation de très près, a donné quelques informations sur Twitter sur le sinistre qui touche sa société. Il a notamment recommandé à ses clients d'activer les plans de sauvegarde de leurs données. Le chef d'entreprise a fait savoir que du matériel avait été détruit, dont l'unité SBG2, l'unité SBG1. L'unité SBG3 a été préservée et l'unité SBG4 n'est pas touchée. A 11h40 ce mercredi, Octave Klaba a ajouté que 4 salles avaient été détruites, 8 sauvées.

We have a major incident on SBG2. The fire declared in the building. Firefighters were immediately on the scene but could not control the fire in SBG2. The whole site has been isolated which impacts all services in SGB1-4. We recommend to activate your Disaster Recovery Plan. — Octave Klaba (@olesovhcom) March 10, 2021

De nombreux services étaient perturbés encore ce mercredi 10 mars, OVHcloud est actuellement en train de rétablir tous ceux qui le peuvent dans les meilleurs délais. Cette page permet de suivre en direct l'évolution des remises en état : http://travaux.ovh.net/?do=details&id=49471 (la capture d'écran ci-dessous a été effectuée à 9h15).

Des perturbations importantes ont été signalées par des entreprises utilisant les services de OVH. Des dizaines de société ont fait face ou font toujours face à des difficultés, certains sites ou applications ne fonctionnent plus du tout. Wilo Design a indiqué ce mercredi matin que ses services Web étaient "indisponibles", l'application Taxi 13 ne fonctionne plus, comme celle de Cityscoot. La plateforme de données publiques françaises data.gouv.fr, qui met notamment en ligne les bilans chiffrés de l'épidémie de coronavirus en France. D'autres structures ont fait savoir que leur site Internet était inaccessible : le musée Centre Pompidou, Vodcaster, PC Soft, Infoclimat, et de nombreuses collectivités locales.

Selon le site DownDetector, plusieurs centaines de dysfonctionnements liés aux services OVH ont été signalés ce mercredi 10 mars 2021, dont 35% sont des problèmes d'hébergement Web.

Lundi, le journal Les Echos faisaient savoir qu'OVHcloud, qualifié par le média spécialisé de "pépite française" se préparait à une introduction en Bourse. OVH cumule près de 2450 clients à travers le monde, la moitié est basée en France.

OVH a transmis aux médias et aux entreprises clientes un communiqué pour faire part de la mobilisation de ses services pour résoudre tous les soucis techniques. Voici le message de la direction :

"Ce mercredi 10 mars 2021, à 00h47, un incendie s'est déclaré dans une salle d'un de nos 4 datacentres strasbourgeois, SBG2. [...] Les pompiers sont immédiatement intervenus sur site afin de protéger les équipes et limiter la progression de l'incendie. Ils ont ainsi procédé à l'isolation complète du site et de son périmètre dès 2h54. À 4h09, le feu a détruit SBG2 et continuait de présenter des risques pour les datacentres voisins jusqu'à ce que les pompiers prennent le contrôle complet de l'incendie. Depuis 5h30, le site est inaccessible à nos équipes pour des raisons évidentes de sécurité, sous le pilotage de la préfecture. L'incendie est désormais circonscrit. Nous sommes soulagés qu'aucun blessé ne soit à déplorer, ni parmi nos équipes ni parmi les pompiers et les services de la préfecture que nous remercions pour leur mobilisation exemplaire à nos côtés.

Grâce à notre parc opérationnel de 15 datacentres en Europe, nos équipes techniques et commerciales sont pleinement investies pour accompagner nos clients, mettre en œuvre des solutions et pallier l'indisponibilité de notre site strasbourgeois.

Notre mission est d'offrir à nos clients une qualité de services optimale pour accompagner leurs activités en ligne et nous savons l'importance cruciale que cela revêt pour eux. Nous leur présentons nos plus sincères excuses pour les difficultés que cet incendie leur cause. Nous nous engageons ainsi à communiquer avec la plus grande transparence sur ses causes et ses impacts. Nous sommes actuellement en train d'évaluer l'impact de cet incident et communiquerons dès que possible avec la plus grande transparence sur l'avancée de nos analyses et la mise en œuvre de solutions".

L'intervention rapide des pompiers, "une centaine", selon la préfecture, a permis de circonscrire le sinistre très rapidement. Six lances-canons, deux échelles et un bateau-pompe ont été mobilisés. Les soldats du feu sont parvenus à éviter la propagation des flammes et à limiter les dégâts dans le grand bâtiment de 4 étages où étaient installés des serveurs. Des images sont relayées par plusieurs médias sur les réseaux sociaux, dont Les Dernières Nouvelles d'Alsace.