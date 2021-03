"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du mercredi 17 mars 2021 [EN LIGNE]"

Ce mercredi 17 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage du Loto de six millions d'euros, une coquette somme qui n'a malheureusement pas trouvé preneur. Découvrez ci-dessous la combinaison gagnante.

[Mis à jour le mercredi 17 mars 2021 à 21h13] En ce mercredi 17 mars 2021, la Française des jeux (FDJ) proposait un tirage du Loto de six millions d'euros, une belle somme pour accomplir un rêve, un projet immobilier ou démarrer une nouvelle carrière professionnelle. Malheureusement, cette cagnotte n'a pas été remportée ! Le tirage du Loto sera à nouveau mis en jeu ce samedi 20 mars 2021, avec un jackpot s'élevant à sept millions d'euros. Les parieurs auront alors jusqu'à 20h15 pour tenter leur chance. Mais sans plus attendre, découvrez ci-dessous la combinaison du jour.

Le tirage du Loto du 17 mars 2021

3-18-30-45-46 et le N° Chance 3

Joker+ ® 6 280 998

6 280 998 Résultat de 2nd tirage : 1-18-28-29-41

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : D 2560 5959 - D 9678 4807 - I 9966 6026 - K 2023 2177 - M 0929 5947 - M 1234 1222 - N 7456 5683 - T 2330 5575 - T 3299 8293 - W 0417 0526

Le jackpot du tirage du Loto n'est pas le seul gain que les parieurs peuvent espérer gagner. En cas de combinaisons partielles, il est possible de remporter un plus petit gain dans les rangs inférieurs. Les probabilités sont alors plus élevées : les joueurs invétérés du Loto ont une chance sur 16 d'empocher le plus petit gain, soit deux numéros, ce qui permet de rentabiliser (au moins) sa grille et, pourquoi pas, de s'en procurer une nouvelle pour tenter sa chance lors du tirage suivant du Loto. À l'inverse, les probabilités de décrocher la cagnotte sont d'une chance sur… 19 millions ! Autant dire une très petite aiguille dans une très grande meule de foin... Mais comme dit le dicton, 100% des gagnants ont tenté leur chance.

Pour autant, il existe des techniques plus ou moins efficaces pour optimiser ses chances de gain. Par exemple, pourquoi ne pas jouer en famille ? Si vos enfants sont majeurs évidemment, vous pouvez acheter plusieurs grilles à l'occasion d'un même tirage du Loto pour tenter plusieurs combinaisons à la fois. Pour ce faire, les règles du jeu sont simples : il faut se rendre dans son buraliste ou se connecter sur le site ou l'application de la Française des jeux pour acheter une grille à 2,20 euros. Les jours de tirage du Loto sont le lundi, le mercredi et le samedi. Il est alors possible de jouer jusqu'à 20h15 puis de patienter jusqu'à 20h50 pour découvrir la combinaison tant attendue. Nous vous dévoilerons les résultats du jour dans cet article. Désormais, c'est à vous de jouer !