"Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 20 mars 2021 [EN LIGNE]"

RÉSULTATS LOTO – En ce dernier tirage du Loto de la semaine, la Française des jeux proposait une cagnotte à sept millions d'euros, ce samedi 20 mars. Une cagnotte remportée par quatre heureux chanceux ! Retrouvez sur cette page tous les résultats du jour.

[Mis à jour le 20 mars 2021 à 21h05] Ce samedi 20 mars 2021, la Française des jeux promettait un joli jackpot : sept millions d'euros, de quoi aborder l'année avec de nouvelles perspectives. Investir dans l'immobilier ? Entreprendre un nouveau projet professionnel ? Rien ne serait plus hors de portée. La soirée a-t-elle réservé de belles surprises... Et oui, le tirage du Loto a été remporté par plusieurs gagnants ! Quatre heureux parieurs vont donc se partager la cagnotte. La Française des jeux remettra un tirage initial de deux millions d'euros en jeu ce mardi 23 mars 2021. Les joueurs auront alors jusqu'à 20h30 pour tenter à nouveau leur chance. Mais en attendant, voici tous les résultats du jour.

Le tirage du Loto du 20 mars 2021

4-14-18-27-42 et le N° Chance 3

Joker+ ® 3 792 304

3 792 304 Résultat de 2nd tirage : 19-28-32-40-42

Et les 10 codes gagnants à 20 000 euros : A 8730 4992 - A 9353 7111 - H 6479 1554 - N 6158 4517 - O 1550 7905 - O 3763 3414 - P 6170 3441 - P 7787 0362 - Q 9229 6972 - W 0312 0237

À chaque tirage du Loto, la cagnotte est évidemment le gain que tous les parieurs espèrent décrocher, mais la Française des jeux promet aussi de beaux gains dans les rangs inférieurs. Les chances sont d'ailleurs augmentées de décrocher quelques bons numéros qui peuvent vous permettre (au moins) de rentabiliser votre grille pour, pourquoi pas, retenter votre chance pour le prochain tirage ! Saviez-vous que vous pouviez aussi espérer empocher un gain grâce à votre grille, même si vous n'avez pas découvert la bonne combinaison ? À chaque participation, un code est attribué à chaque parieur. Si celui-ci est tiré au sort, il vous permet d'empocher 20 000 euros. Avec cette coquette somme, vous pourriez envisager de vous faire plaisir dans les boutiques en ligne ou gâter vos proches.

Pour tenter de jouer à ce nouveau tirage du Loto, rien de plus simple. Il suffit de se rendre dans son buraliste ou de se connecter sur le site de la Française des jeux et vous procurer une grille à 2,20 euros. À vous ensuite d'imaginer une combinaison composée de cinq numéros et un numéro étoile. Une date de naissance ? Vos chiffres porte-bonheur ? Toutes les possibilités s'offrent à vous ! Ce n'est pas par hasard si le Loto est considéré comme un jeu de… hasard ! En effet, les joueurs ont une chance sur 19 millions de trouver la fameuse combinaison tant convoitée. Mais comme dit le dicton, 100% des joueurs ont tenté leur chance. Donc, à vous de jouer, et retrouvez vers 21 heures l'ensemble des résultats sur notre article.