"Résultat de l'Euromillions (FDJ) : le tirage du mardi 23 mars 2021[EN COURS]"

RÉSULTATS EUROMILLIONS - Le montant exceptionnel de 97 millions d'euros est mis en jeu ce mardi 23 mars 2021 par la Française des jeux. Les résultats de ce tirage de l'Euromillions seront à retrouver peu après 21 heures sur cette page dédiée.

[Mis à jour le mardi 23 mars 2021 à 19h06] Qui n'a jamais rêvé de devenir multimillionnaire ? Tour du monde et voyages en tout genre, achats immobiliers, cadeaux aux proches, vacances "à vie" ou encore séjours dans les endroits les plus luxueux de la planète… Il est vrai qu'à l'idée de remporter, ce mardi 23 mars 2021, les 97 millions d'euros proposé par la Française des jeux à l'occasion de l'Euromillions, l'horizon s'embellit ! Les parieurs ont jusqu'à 20h15 pour se décider. Sachez que ce jackpot avoisinant les 100 millions d'euros n'est pas le seul gain que vous pouvez espérer gagner. En effet, lors de chaque tirage, un code "My Million" est tiré au sort parmi tous les joueurs. Il permet au plus chanceux du jour de repartir avec la très jolie somme d'un million d'euros.

Il est encore temps de tenter votre chance pour le tirage de ce soir. S'il est trop tard pour remplir une grille chez votre buraliste, couvre-feu oblige, vous pouvez toujours vous rendre sur le site internet de la Française des jeux. Il faut ensuite choisir vos cinq numéros fétiches, compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros Étoiles, compris entre 1 et 12. Une grille coûte 2,50 euros. Quant aux résultats, ils seront disponibles peu après 21 heures sur cette page dédiée.

Dans quels pays peut-on participer au tirage de l'Euromillions ? Et oui, car contrairement au tirage du Loto, l'Euromillions est une cagnotte transnationale. Créée en 2004, elle regroupe désormais le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Autriche, la Suisse, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg et le Portugal. En février, c'est d'ailleurs un parieur jouant en Suisse qui s'est vu remporter la somme exceptionnelle de 210 millions d'euros, un record. Et si la chance venait à tomber sur la France ce soir ? À vous de jouer !