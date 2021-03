"Résultat du Loto (FDJ) : les numéros gagnants du tirage du lundi 29 mars 2021"

RESULTATS LOTO – Si vous n'avez pas encore consulté les résultats du Loto de ce lundi 29 mars, alors vous êtes sur la bonne page ! Combinaison gagnante, Joker+, codes à 20 000 €... Que vous réserve ce tirage du Loto ?

[Mis à jour le 29 mars 2021 à 22h39] Pour les fidèles qui ne manquent pas un tirage du Loto, le lundi n'est pas uniquement synonyme de retour au bureau – ou devant son ordinateur pour les télétravailleurs, épidémie de Covid-19 oblige. Le lundi, pour ces joueurs, c'est aussi la perspective réjouissante de remplir de remplir une ou plusieurs grilles de Loto avec l'espoir que le début de semaine apportent une bonne nouvelle, et si possible beaucoup de zéros en plus sur le compte en banque. Alors, si vous avez participé à ce tirage, il est l'heure de découvrir sans plus attendre les résultats du Loto de ce lundi !

Le tirage du Loto du 29 mars 2021 :

13-18-28-38-41 et le numéro chance : 1 (pas de gagnant)

Option second tirage : 2-23-24-35-38

Joker+ ® 4 624 426

4 624 426 10 codes gagnants à 20 000 € : E 4745 4716 - F 5332 0764 - K 9895 7686 - Q 4650 6161 - Q 5513 4734 - Q 6571 2540 - S 0062 7179 - S 3078 6591 - V 6024 6469 - W 0462 6440

Comme chaque semaine, qui dit lundi, dit nouveau tirage du Loto ! Ce lundi 29 mars 2021, vous jouiez précisément pour tenter de remporter la jolie somme de 5 millions d'euros. Et ça tombait bien parce que, le soleil étant de la partie, vous avez profité des températures clémentes pour faire une balade jusque chez votre buraliste et remplir votre grille de Loto ? Pour essayer de trouver les bons résultats, vous avez fait comme à votre habitude : vous avez coché cinq numéros sur une grille de 1 à 49, puis un numéro chance sur une grille de 1 à 10. Cette formule n'a pas suffi ? Le prochain tirage du Loto, mercredi, sera peut-être le bon !

D'ailleurs, même si vous n'avez pas les bons résultats du Loto, avez-vous bien pensé à vérifier que vous ne possédez pas l'un des dix codes gagnants tirés au sort ce lundi ? Chaque grille de Loto validée s'accompagne d'un code attribué aléatoirement. Après le tirage des numéros du Loto, vers 20h50, dix codes gagnants sont dévoilés. Si vous êtes l'heureux propriétaire de l'un de ces codes, vous empochez 20 000 € ! Là encore, si ce n'est pas le cas, alors rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau tirage du Loto, qui mettra cette fois en jeu la cagnotte de 6 millions d'euros.