Résultat de l'Euromillion (FDJ) : le tirage du vendredi 9 avril 2021, 31 millions d'euros en jeu

RESULTATS EUROMILLIONS - Un pactole de 21 millions d'euros est en jeu lors du tirage de l'Euromillions du vendredi 9 avril 2021. Allez-vous tenter votre chance ?

Avec 31 millions d'euros, le changement de vie est assuré. C'est ce que propose, ce vendredi 9 avril 2021, le tirage de l'Euromillions. Le confinement qui a lieu partout en France ne permettra peut-être pas d'en profiter pleinement tout de suite, mais avec une telle somme dans votre compte en banque, le retour à la vie normale sera certainement bien plus doux. Malgré les mesures sanitaires, vous pouvez toujours vous rendre dans un bureau de tabac pour jouer, ou bien rester chez vous et tenter votre chance depuis votre smartphone ou votre ordinateur. Les résultats seront affichés sur cette page dans la soirée.

Pour jouer à l'Euromillions, il vous faut en tout sept numéros. Tout d'abord, vous devez choisir une combinaison principale, il s'agit de cinq numéros dans une grille de 1 à 50. Ensuite, vous devez cocher deux étoiles sur une grille de 12 numéros. Pour devenir le grand gagnant du jackpot, il faut que vous ayez tout bon, c'est-à-dire à la fois les cinq numéros et les deux étoiles. Vous pouvez aussi choisir l'option " grille multiple " qui vous permet de cocher plus de numéros et d'étoiles. Le prix d'une grille classique est de 2,50 €, pour une grille multiple, cela dépend du nombre de numéros et d'étoiles que vous choisissez.